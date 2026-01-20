EXO時隔2年半回歸 燦烈自爆減肥期偷吃SUHO甜甜圈

EXO推出正規八輯《REVERXE》。（SM Entertainment提供）

韓國人氣團體EXO時隔約2年半終於推出全新作品，新作《REVERXE》（讀作Reverse），專輯發行後即登上35個地區iTunes專輯排行榜冠軍，再次印證EXO的全球人氣，以EXO世界觀故事「真正合而為一之日，嶄新世界將被開啟」為基礎，將意為「回歸、逆轉」的英文單字「Reverse」以EXO獨有的表現方式重新詮釋，蘊含「再次開啟全新世界」之意。

為紀念這次久違的回歸，EXO成員們特別錄製影片與台灣粉絲分享專輯準備過程中的幕後故事。談及本張專輯最為用心的部分，CHANYEOL（燦烈）首先表示表演與歌唱是最基本的核心，此次全員特別在「顏值」方面下足功夫，彷彿回到過往狀態，自己的管理關鍵則是「認真減肥」，他還分享自己在拍攝MV時，因當地知名甜甜圈太美味，雖正值減肥期間，以補充糖分的正當理由，獨力將SUHO掏腰包買的8盒甜甜圈吃掉了2盒，十分心滿意足，為慶祝回歸，成員們也向身旁的成員送上鼓勵。

廣告 廣告

EXO相隔2年半回歸歌壇引發關注。（SM Entertainment提供）

燦烈感謝KAI在舞蹈與心理層面上細心照顧成員、傾聽煩惱，KAI則向才退伍歸隊不久的SEHUN（世勳）表達感謝之情，然而溫馨的氣氛自世勳開始急轉直下，鼓勵的話語越變越短，至SUHO直接以一個語助詞結尾，成員間自然流露的默契與有趣互動，展現出多年累積的深厚情誼。成員們還公開了長久活動保持能量與活力的祕訣，關鍵在於彼此間的互動與玩笑，尤其是燦烈擅長帶動氣氛，加上成員們時常互相調侃、玩鬧，都是讓團體始終保持良好狀態的重要因素。最後，EXO向一路等待與支持的粉絲們表達真摯感謝，並表示將以更好的音樂與精彩舞台回報大家的守候。

主打歌〈Crown〉是一首大膽打破曲風界線的硬派舞曲，歌曲的警報音效與成員們充滿爆發力的演唱層層堆疊出戲劇性的緊張感，歌詞將珍貴的存在比喻為眾人渴望的王冠（Crown），傳達出願意賭上一切、直到最後也要守護到底的堅定決心，充分展現EXO久違回歸所帶來的自信與迫切心境。表演部分，整體編排以充滿力量感的群舞為中心，成員與8名舞者共同呈現，不僅具體化了EXO世界觀中的象徵元素，還有成員們配合歌詞，各自彷彿奪得王冠並戴在頭上的重點動作，在展現EXO作為一個團隊回歸的強大存在感的同時，也多樣地彰顯了每位成員的個性。

專輯發行當晚，EXO便兌現承諾舉行Showcase與粉絲一同慶祝回歸，度過意義非凡的時光，成員們以「等待今天已久」的開場白登場，談及主打歌〈Crown〉時表示「這是一首經過深思熟慮後選定的歌曲，因此更具意義。這首歌本身就是EXO，而最終EXO-L才是我們的Crown」，也感性說道「身為EXO感到驕傲又幸福，現在只剩下與EXO-L一同享受的時光，希望能一起創造美好的回憶」。真摯的發言感動了現場粉絲。

當晚EXO不僅首次公開強烈「SMP風格」表演魅力的主打歌〈Crown〉舞台，也帶來備受喜愛的收錄曲〈I’m Home〉演出。此外，成員們還介紹了專輯與分享製作的幕後故事，並以「如果彼此的身體互相“Reverse”會怎樣」為主題展開幽默對談，成功炒熱現場氣氛。專輯發行後即登上35個地區iTunes專輯排行榜冠軍，再次印證EXO的全球人氣。

EXO第八張正規專輯《REVERXE》已在台數位發行。

更多中時新聞網報導

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主

NBA》英格拉姆三分球護主 暴龍滅溜馬

補打9價HPV疫苗 保護力再提升4成