EXO時隔8年合體MMA！網感動喊「我的青春」 D.O.罕見發文

韓國年度音樂盛會MMA（Melon Music Awards）於20日登場，除Jennie、GD、aespa、BOYNEXTDOOR等人氣歌手團體帶來精彩的演出外，團體EXO時隔8年再度於頒獎典禮合體也成為本屆一大看點，典禮上他們接連帶來多首經典歌曲，掀起粉絲回憶殺。

EXO時隔8年合體MMA。（圖／翻攝自EXO X）

韓國團體EXO在經歷多年的軍白期後，官方終於於近期宣布團體將陸續展開活動，除了先前舉辦的見面會外，明年也將推出新作品。而在昨天是EXO時隔8年再度登上MMA，帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈Growl〉等經典歌曲，最後還演唱新歌〈Back It up〉，除現場藝人及粉絲都相當激動外，在線上觀看直播的網友們也十分感動，直呼完全是自己的青春回憶。

成員D.O.久違更新限時動態。（圖／翻攝自D.O. IG）

典禮結束後，成員D.O.久違更新限時動態，照片可見隊長Suho低頭哭泣，Kai則在一旁安慰，文中D.O.則下：「愛哭鬼們！」畫面曝光後再度掀起討論。據悉，EXO的成員們為了這次的演出練習到凌晨4點，只為在大眾面前展現最好的自己，而在演出結束後才真正放鬆，情緒也跟著宣洩出來，讓粉絲看了心疼，同時也給予他們鼓勵，期待他們未來的發展。

