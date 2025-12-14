EXO活動前5小時突宣布「重大消息」！張藝興確定缺席粉絲炸鍋

EXO今在仁川舉行見面會，成員張藝興（後排左2）在活動前5小時宣布缺席。翻攝EXO X

韓國天團EXO時隔1年多再度合體，今（14日）於仁川INSPIRE ARENA連開兩場「EXO'verse」粉絲見面會，吸引大批EXO-L（官方粉絲名）關注。然而，活動登場前卻出現突發狀況，原本預告將參與的中國成員LAY（張藝興）在開演前數小時無預警宣布缺席，引發粉絲譁然。

EXO見面會原定分別於今日下午2點與晚間7點（台灣時間為1點與6點）舉行，官方Weverse卻在今早8點突發公告，表示「因不可避免的因素」，成員 LAY將無法出席本次活動，並向等待已久的粉絲致歉。公告同時說明，本次見面會將由SUHO、燦烈、D.O.、KAI與世勳共5人登台，並開放全額退費且不收取手續費，希望粉絲能夠諒解。

主辦方宣布張藝興缺席EXO粉絲見面會。翻攝微博

消息曝光後，立刻在社群平台掀起熱議，「張藝興不參加EXO見面會」等關鍵字迅速登上熱搜，粉絲反應兩極。有部分粉絲不滿臨時變動，認為活動開始前數小時才公告缺席，對遠道而來的粉絲缺乏尊重；也有人指出，張藝興近年多以個人身分發展，長時間未參與團體活動，此次缺席並非完全出乎意料。

隨著爭議延燒，多個張藝興粉絲站接連發聲，呼籲主辦單位與所屬公司SM娛樂應針對缺席原因給出更明確說明，而非僅以「不可抗力因素」簡略帶過。部分粉絲也提到，張藝興近年仍多次配合EXO相關行程，臨時缺席不僅影響活動完整性，也加深粉絲對公司溝通與應變處理的不信任，相關討論持續發酵。

張藝興突宣布不出席見面會引發外界熱議。翻攝EXO X



