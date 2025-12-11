EXO活動撞期金宇彬婚禮！都敬秀去不了 無奈吐：已想好婚禮歌曲
D.O.都敬秀與金宇彬是韓國演藝圈知名的好麻吉，今（11日）都敬秀接受韓煤訪問，聊起12月20日將缺席金宇彬大婚一事，遺憾表示，「我的心真的好痛！我會對宇彬哥更好的！」
都敬秀今在韓國接受Disney+韓劇《操控遊戲》終映訪問，也被問及無法出席金宇彬婚禮一事，因為金宇彬、申敏兒的世紀婚禮當天，剛好遇到EXO將出席2025 MMA（Melon Music Awards，甜瓜音樂獎），讓都敬秀無奈地說：「畢竟是工作，還是要以EXO為優先。（宇彬）哥也知道我的無可奈何，雖然雙方都覺得可惜，但完全能理解，所以沒關係。」
無緣當婚禮歌手！都敬秀嘆金宇彬「眼中沒他了」
至於要怎麼補償金宇彬？都敬秀深深嘆了口氣：「之後要怎麼做才好？我真的很苦惱。要怎麼好好補償他？我真的一直在想這件事。」都敬秀也吐露，原本理所當然地認為婚禮歌手非他莫屬，還想好要唱〈Popcorn〉當作祝歌，他也笑說：「現在我不知道換誰唱啦，反正我已被排除在外、直接從宇彬哥的眼前排除了！」幽默自嘲讓訪問現場笑聲不斷，也顯見兩人的好交情。
