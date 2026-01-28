EXO王者回歸！7月登高雄巨蛋 EXO-L全面備戰

EXO宣布今年7月高雄開唱。翻攝自IG



等了6年！韓國天團EXO今（1/28）宣布，將於7月18日站上高雄巨蛋開唱，消息一出立刻引爆粉絲圈熱烈討論。這次演唱會是EXO第6次世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》台灣站，也被粉絲視為「王者等級回歸」的重要一役。

EXO此次世界巡演將自4月10日至12日於首爾奧林匹克公園KSPO DOME揭開序幕，巡迴足跡橫跨亞洲13座主要城市，包括胡志明市、名古屋、曼谷、澳門、大阪、雅加達、香港、吉隆坡、馬尼拉、東京、高雄與新加坡，規模之大，被外界視為2026年亞洲最具指標性的K-POP巡演之一。

值得一提的是，這也是EXO自2019年12月《EXO PLANET #5 – EXplOration [dot] –》後，相隔6年4個月再度舉辦個人演唱會。成員們近年各自在音樂、戲劇、舞台活躍，完整合體舞台始終是EXO-L心中的最大期待，如今正式宣布重返巨蛋級場館，讓粉絲直呼「等了太久」。

EXO近期也透過第八張正規專輯《REVERXE》宣告華麗回歸，專輯於1月19日發行後成績亮眼，不僅橫掃全球46個地區的iTunes專輯榜冠軍，在中國QQ音樂更獲得三白金認證，並於騰訊音樂五大平台K-POP榜單中包辦前九名，展現依舊強勁的國際影響力。

目前官方僅公布演出日期，門票預售與售票細節，日後都會透過EXO官方粉絲社群及社群平台公告；粉絲即使無法親臨現場也沒關係，Beyond Live及Weverse線上直播資訊後續也將陸續釋出。

