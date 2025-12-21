EXO睽違8年合體！為演出「練到凌晨4點」 D.O.曬幕後淚崩照：愛哭鬼們

記者王培驊／綜合報導

KAI (右二)與EXO成員一同出席MMA典禮。（圖／멜론 Melon YouTube）

南韓年度音樂盛會 MMA（Melon Music Awards）於20日盛大登場，除了 Jennie、GD、aespa等人氣歌手輪番上陣外，最讓粉絲動容的，莫過於男團 EXO 睽違約 8 年再度以完整體之姿站上頒獎典禮舞台，瞬間掀起一波回憶殺。

D.O.都敬秀罕見在表演後發文，也展現團員們的好感情。（圖／翻攝自IG @d.o.hkyungsoo）

EXO 在歷經成員陸續完成兵役的「軍白期」後，近期正式宣告將重啟團體活動，此次登上 MMA 舞台也被視為全面回歸的重要里程碑。當晚他們一口氣帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈Growl〉等多首經典代表作，最後更驚喜演唱新歌〈Back It Up〉，熟悉旋律一出，現場與線上直播的觀眾情緒瞬間被點燃，不少粉絲直呼「青春回來了」。

廣告 廣告

據悉，為了這場久違的合體舞台，EXO 成員們投入高度密集的練習，甚至練到凌晨 4 點，只希望能在久等多年的粉絲面前呈現最好的狀態。當舞台順利結束、緊繃情緒終於卸下後，成員們也在會後釋放壓抑已久的感受，感動情緒隨之潰堤。

典禮結束後，一向低調的成員 D.O.（都敬秀）也久違更新 Instagram 限時動態，分享一張幕後照片，只見隊長 Suho 低頭掩面落淚，Kai 則在一旁摟著他安慰，畫面相當真摯。D.O. 更在照片上簡短寫下「愛哭鬼們！」，一句話既心疼又帶著成員間特有的幽默，瞬間引發粉絲熱烈討論。

不少粉絲表示，看到 EXO 不只是站上舞台，更是真實流露情緒，反而更加感動，也紛紛留言為他們加油打氣。隨著軍白期正式告一段落，EXO 也已宣布將陸續展開團體活動，包含推出新作品，讓粉絲更加期待他們接下來以完整體姿態，開啟全新篇章。

更多三立新聞網報導

陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰

BABYMONSTER聖誕驚喜加碼！快閃店登陸松菸 時間、預約方式一次看

夢多喊台灣是國家！「遭廠商狂退工作」仍堅持立場 他親吐：失去很多錢

玄彬為戲暴肥14kg！他狂練肌肉認了：人生最大隻的一次 角色形象曝光

