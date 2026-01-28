EXO要來台灣了！全新巡演場次公布 7月唱進高雄

EXO巡演有高雄場。翻攝X @weareoneEXO

南韓天團EXO（엑소）正式宣布展開全新世界巡演「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」，主辦單位Live Nation Taiwan理想國今（28日）於社群平台驚喜公開台灣場資訊，確定將於7月18日進軍高雄巨蛋，這也是EXO睽違多時後，再度以大型演唱會形式來到台灣與EXO-L（粉絲名）見面，消息一出引發粉絲期待。

EXO全新巡演訊息公開。翻攝X @weareoneEXO

王者回歸巡演海報視覺曝光

從官方發布的巡演海報中可以看見，本次演唱會視覺以遼闊的地平線與曙光為主題，象徵EXO將跨越新的邊界，開啟音樂旅程的新篇章。巡演預計從今年4月起從首爾開跑，足跡遍布胡志明市、名古屋、曼谷、澳門、大阪、雅加達、香港、吉隆坡、馬尼拉、東京與新加坡，而台灣唯一一站則選在高雄舉辦。

睽違多年再登台演出

EXO自出道以來便奠定了「K-POP王者」的地位，雖然近年來成員們多專注於個人發展或服兵役，但團體凝聚力依然驚人。主辦單位在發文中直呼「EXO王者回歸！」，並預告這場演出將於7月18日在高雄巨蛋「超火登場」。這也是繼去年部分成員個別來台後，EXO再次以團體名義攜全新巡演回歸台灣大舞台。

售票資訊將陸續公開

目前主辦單位僅公布演出日期與地點，具體的售票日期、票價及座位圖則尚未揭曉。由於EXO上次來台開唱已是多年前，且本次巡演在全亞洲引發極大關注，預計屆時售票將會掀起一波搶票大戰。理想國也提醒粉絲，後續詳情請持續鎖定官方粉絲專頁。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

朴載範痛失20年老友！罕發長文「你讓我感覺自己活著」 強忍哀傷開玩笑：你這傢伙，先把我位置暖好

製作單位竟是幫兇？韓首部女同戀綜《你的戀愛》爆集體霸凌 孫旻祐投身輕生「脊椎損傷恐癱瘓」

Wanna One合體了！睽違7年首公開齊聚 7名成員「情義相挺朴志訓」

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」