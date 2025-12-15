EXO見面會前5小時突放鳥！張藝興自曝缺席原因 粉絲炸鍋：滾回中國啦！

記者陳宣如／綜合報導

重磅回歸的韓國男團EXO昨（14）日在首爾舉行粉絲見面會「EXO’verse」，卻在活動前5小時由所屬公司SM娛樂緊急公告，指出中國籍成員張藝興（Lay）因「不可抗力因素」臨時缺席，引發粉絲不滿。直到14日晚間，張藝興本人親自在微博發文說明，透露自己已返國參加「中國活動」，也讓外界終於得知所謂「不可抗力」的實際原因，卻也加深部分粉絲怒火，相關關鍵字隨即登上微博熱搜。

男團EXO中國籍成員張藝興臨時缺席14日團體活動，引起粉絲不滿。（圖／翻攝自X平台 @weareoneEXO）

張藝興14日晚間在微博發文寫道：「我因參加國家話劇院的重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司以及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」貼文曝光後，中國粉絲多表達理解，認為其行程屬官方活動，然而其他地區粉絲反應明顯兩極。

開演前5小時，主辦方無預警宣布張藝興（上排中）因「不可抗力因素」缺席EXO粉絲見面會。（圖／翻攝自IG @weareone.exo）

然而不少粉絲質疑，在見面會當天才臨時返國影響團體活動安排，不少人直言「活動行程都是提前安排好的，活動當天才搞這齣很難不懷疑是故意的」、「既然有中國的活動，那一開始就不要說要出席」，甚至出現「真的想來就來，想走就走欸！是在逛大街嗎？」、「這也太沒有職業道德了吧！」、「張藝興滾回中國啦！」等激烈留言，相關爭議持續在社群平台延燒。

張藝興昨(14）日傍晚發微博透露缺席原因，並向大家致歉。（圖／翻攝自張藝興微博）

