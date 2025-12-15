EXO見面會前5小時「突缺席返陸」 張藝興致歉：參加國家話劇院活動

EXO見面會前5小時，張藝興（上左2）突宣布缺席返陸。（圖／翻攝自臉書＠weareoneEXO）

南韓大型經紀公司SM娛樂日前宣布大勢男團EXO於本月14日舉辦粉絲見面會，並預計於2026年1月回歸，6名成員Suho、Chanyeol、D.O.、Kai、Sehun以及許久未參與團體活動的陸籍成員Lay（張藝興）都會參與，引發熱議。怎料，14日在粉絲見面會開始前5小時，SM娛樂突然表示張藝興將缺席，而張藝興事後也親自發文道歉，指他趕回北京參加國家話劇院重要活動。

EXO於14日舉辦2場粉絲見面，並預計於2026年第一季發行第8張正規專輯《REVERXE》正式回歸。不過SM娛樂14日一早突透過粉絲社群發文表示，「由於不可避免的原因，成員Lay不得不『不參加』粉絲見面會」，其餘5位成員仍如期出席。對於突然變更參與成員一事向粉絲致歉，並請大家見諒。

事實上，張藝興為演出排練數月，也提前1個月到韓國做最後準備，甚至直到13日都還在韓國彩排，沒想到當天上午公司突然證實他已於14日凌晨返回中國大陸。

消息曝光後，隨即引起粉絲討論，並紛紛猜測背後原因：「什麼意思？活動當天了才宣布」、「不可避免的原因是什麼」、「粉絲都已經飛到韓國了，居然突然見不到人」、「要不要解釋什麼是不可抗力因素」，同時不少人懷疑與近期國際爭議相關。

張藝興14日晚間在微博發聲致歉，表示他因參加國家話劇院重要活動，於上午趕回北京，他已安全抵達北京，請大家放心，同時為他的缺席向粉絲、團員、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。

另一方面，根據韓媒《文化日報》報導，熟悉韓國和中國娛樂市場的業內人士表示，張藝興突然缺席的內幕包含中國方面的意向，「他在13日彩排結束後接到了中國方面的聯繫，之後向SM表示『難以參加粉絲見面會』，因此於14日上午早早登上飛往中國的飛機。」

該位人士還指出，近期繼限韓令之後，韓日兩國之間的禁令進一步升級，有傳言稱中共不僅密切監控韓國藝人在中國、日本的活動，也密切監控中國知名藝人在韓國和日本的活動。對於張藝興確切不參加的理由，SM娛樂則堅持立場表示，「除了個人原因外，我們沒有聽到任何其他消息」。

張藝興發文致歉。（圖／微博）

