EXO隊長SUHO兌現承諾！ 時隔一年半寵台粉
「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會2月26日在 Zepp New Taipei 登場，活動第一階段開賣即引爆搶票熱潮，限量門票全數秒殺。第二波重磅卡司，邀請EXO 隊長 SUHO（金俊勉）加入演出行列。
「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會卡司陣容豪華，包含 EXO 隊長 SUHO、由金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL，以及 WAVY 旗下、可身兼製作人的爵士與古典基底 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena 等。
被譽為「K-pop 之王」的 SUHO（金俊勉）出道已 14 年，身兼世界級男團 EXO 隊長與主唱，並橫跨音樂、電影、戲劇、音樂劇與綜藝等領域發展，展現多才多藝的全方位藝人實力，深受韓國、台灣及全球粉絲喜愛。
SUHO 以獨具個人特色的「SUHO 風格」陸續推出四張個人專輯，作品以樂團音色為基礎，融合搖滾與流行元素，從音樂美學到舞台表現皆獲得高度正面評價。同時，SUHO 所屬的 EXO 擁有〈Growl〉、〈CALL ME BABY〉、〈Monster〉、〈Tempo〉與〈Love Shot〉等多首現象級代表作。
今年，EXO 在睽違 2 年 6 個月後，以第 8 張正規專輯《REVERXE》回歸，並以展現強烈 SMP（SM music performance）風格的主打歌〈Crown〉再度掀起全球回響。去年宣傳 SUHO 第四張個人專輯《Who Are You》期間，他曾向台灣 EXO-L 感性喊話，表達再度來台演唱的心願，如今時隔一年半帥氣兌現承諾，正式站上「KOREA SPOTLIGHT 2026 @ TAIPEI」舞台，勢必引爆 EXO-L 與樂迷高度期待。
「KOREA SPOTLIGHT 2026 @ TAIPEI」拼盤演唱會，活動採實名制，第二階段售票於演出名單完全公布後的 2026 年 1 月 30 日（五）中午 12 點（台北時間）啟售剩餘票券。
