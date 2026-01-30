EXO隊長SUHO童年嫩照曝光！「零走鐘」帥度引爆討論 網：天生臉蛋天才

記者林宜君／台北報導

韓國人氣男團EXO隊長SUHO近日在綜藝節目中罕見公開童年與學生時期舊照，從稚嫩到少年時期幾乎零走鐘的外貌，讓現場來賓與網友集體暴動，直呼「這根本是天生的」。（圖／翻攝自놀라운 토요일 Amazing Saturday YT）

偶像的顏值不是後天加工。韓國人氣男團EXO隊長SUHO近日在綜藝節目中罕見公開童年與學生時期舊照，從稚嫩到少年時期幾乎零走鐘的外貌，讓現場來賓與網友集體暴動，直呼「這根本是天生的」。EXO隊長SUHO（金俊勉）日前登上南韓綜藝節目《驚人的星期六》，節目單位特別準備多張他幼年與求學時期的珍貴照片，意外掀起一波熱烈討論。照片一公開，現場氣氛瞬間沸騰，來賓們紛紛驚呼，完全不敢相信這些畫面來自同一個人。

廣告 廣告

節目還有曝光SUHO幼稚園時期的照片，畫面中，他頭戴彩色印第安羽毛頭飾，手拿湯匙、表情專注地看向前方，模樣既呆萌又搶眼。（圖／翻攝自놀라운 토요일 Amazing Saturday YT）

節目還有曝光SUHO幼稚園時期的照片。畫面中，他頭戴彩色印第安羽毛頭飾，手拿湯匙、表情專注地看向前方，模樣既呆萌又搶眼。照片一出，來賓立刻陷入瘋狂猜人模式，從演員李帝勳一路猜到體育明星，甚至有人斷言「這張臉根本是國家代表隊李榮杓」。面對一連串錯誤猜測，SUHO 也全程配合演出，裝作事不關己，讓全場笑聲不斷。緊接著，節目再公開SUHO 學生時期透過當年流行的視訊軟體「Haduri」拍攝的照片。畫面解析度雖不高，卻完全遮掩不了他深邃的眼神與立體五官，憂鬱又清秀的氣質一曝光，立刻被封為「臉蛋天才早期代表作」。現場來賓看得目不轉睛，紛紛直呼「這真的從小就長得不一樣」、「根本是校園風雲人物等級」。

緊接著，節目再公開SUHO 學生時期透過當年流行的視訊軟體「Haduri」拍攝的照片。畫面解析度雖不高，卻完全遮掩不了他深邃的眼神與立體五官，憂鬱又清秀的氣質一曝光，立刻被封為「臉蛋天才早期代表作」。（圖／翻攝自놀라운 토요일 Amazing Saturday YT）

就連饒舌歌手Nucksal也忍不住開玩笑表示，這張照片看起來像是他的好友 Hanhae（韓海），成功引發一陣爆笑。直到 SUHO親自舉手承認「這是我」，才正式揭曉答案，再度掀起全場驚嘆。節目播出後，相關片段迅速在網路上流傳，網友紛紛留言大讚：「真的等比例長大」、「小時候就帥得太超過」、「Haduri 那張根本傳奇」。不少粉絲也表示，即使是在畫質有限的年代，SUHO 的五官依舊經得起檢驗，再次印證他「從小帥到大」的天然美男稱號。

更多三立新聞網報導

TWICE忙內長大了！周子瑜封面大解放 性感曲線直接輾壓版面

51歲跟風Z世代自拍！許茹芸夫妻互動甜到網友融化 連舒淇都按讚

陶晶瑩怒揭精品暗黑流程！名媛關穎點頭認同 怒揭精品黑幕！

龍千玉哭送曹西平最後一程 感嘆人生如夢、生命太短暫

