EXO隔2年半回歸 CHANYEOL自曝減肥期嗑光2盒甜甜圈

EXO發行新專輯《REVERXE》。（圖／SM Entertainment提供）

韓國男團EXO時隔約兩年六個月終於推出全新作品《REVERXE》（讀作：Reverse），以EXO世界觀故事「真正合而為一之日，嶄新世界將被開啟」為基礎，將意為「回歸、逆轉」的英文單字「Reverse」以EXO獨有的表現方式重新詮釋，蘊含「再次開啟全新世界」之意。

為紀念這次久違的回歸，成員們特別錄製影片與台灣粉絲分享專輯準備過程中的幕後故事。談及本張專輯最為用心的部分，CHANYEOL首先表示表演與歌唱是最基本的核心，此次全員特別在「顏值」方面下足功夫，彷彿回到過往狀態，自己的管理關鍵則是「認真減肥」；CHANYEOL還分享自己在拍攝MV時，因當地知名甜甜圈太美味，雖正值減肥期間，以補充糖分的正當理由，獨力將SUHO掏腰包買的八盒甜甜圈吃掉了兩盒，十分心滿意足。

為慶祝回歸，成員們也向身旁的成員送上鼓勵。CHANYEOL感謝KAI在舞蹈與心理層面上細心照顧成員、傾聽煩惱；KAI則向才退伍歸隊不久的SEHUN表達感謝之情，然而溫馨的氣氛自SEHUN開始急轉直下，鼓勵的話語越變越短，至SUHO直接以一個語助詞結尾，成員間自然流露的默契與有趣互動，展現出多年累積的深厚情誼。

成員們還公開了長久活動保持能量與活力的祕訣，關鍵在於彼此間的互動與玩笑，尤其是CHANYEOL擅長帶動氣氛，加上成員們時常互相調侃、玩鬧，都是讓團體始終保持良好狀態的重要因素。最後，EXO向一路等待與支持的粉絲們表達真摯感謝，並表示將以更好的音樂與精彩舞台回報大家的守候，同時也承諾未來會更常與粉絲見面。EXO第八張正規專輯《REVERXE》1/19（一）已在台數位發行。

