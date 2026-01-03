「EXO」主唱CHEN回味香腸喊餓 全場1對1自拍寵粉

CHEN唱到高潮處邀粉絲一起站起來嗨。INB100提供



韓團「EXO」33歲主唱CHEN（金鐘大）今（1╱3）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「Arcadia」巡演，他透露昨一抵台就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚香腸好吃、小籠包也非常美味，但推薦愛麗（粉絲名稱）一定要到現場享用，介紹完專業吃法後直說：「天啊！真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

第1次亞洲巡演選在台北起跑，CHEN笑說看到大家就不自覺地揚起微笑、充滿能量，他以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉飆高音揭開序幕，時隔1年3個月來台開唱的他說：「好久不見！真的好想你們，新年的第1場演出獻給你們，太幸福了！」

出道邁入第14年的CHEN打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，全場每位粉絲都是他親自拿著手機1對1自拍，用最有溫度的方式向粉絲一一表達感謝之情，問候粉絲之後，他接連演唱抒情歌〈I Don't Even Mind〉、〈致妳 (My Dear)〉，唱到〈Deja-Vu〉和〈Remember〉時也不忘對著台下做各種表情反應。

演唱會尾聲，CHEN邀粉絲站起來跟著〈Broken Party〉舞動，在唱完〈Help Me （Somebody 2 Love）〉和最後1首歌〈Arcadia〉後，粉絲意猶未盡大喊安可，有備而來的他再度現身演唱〈Traveler〉，並親自下台邀粉絲合唱，見粉絲1字不漏地唱完，讓他佩服稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位100分！」

安可環節，CHEN不忘演唱分手必聽神曲〈四月後的離別（Beautiful goodbye）〉，此時突然播放粉絲製作的驚喜應援影片，讓他感動不已，最後獻上壓軸曲〈最佳的幸運（Best Luck）〉，他激動表示：「上次演出之後，我一直想再回來，我真的是把全韓國最厲害的樂手都帶來了，未來我會再用更帥氣的樣子回來找你們的，你們也要一直健康，用漂亮的樣子見面，我們約定好了喔！」

