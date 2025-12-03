EXO CHEN寵粉無極限！ 1／3在台開唱祭全場1:1自拍

CHEN將於1/3在TICC開唱。（圖／網銀國際影視提供）

韓國男團EXO成員CHEN以歌唱實力征服粉絲，今年於首爾舉辦個人演唱會《Arcadia》後佳評如潮，今（3日）公布CHEN將在1月3日於TICC台北國際會議中心開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，堪稱史無前例。

CHEN年度個人演唱會《Arcadia》寓意為理想之地，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」首爾場時帶來更加搖滾奔放的演出風格，讓粉絲看到不同於過去抒情形象一面，更在演唱名曲 〈Beautiful goodbye〉時全場大合唱，現場氣氛十分感人。而台北場是否也會安排歌曲和粉絲們合唱，CHEN開心地說：「不管是哪一首都可以！我只想快點和在台灣的大家一起唱歌。我很相信你們的歌唱實力！」

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程，心情雀躍地分享：「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」感受到他對於手搖飲料的熱愛，還加碼透露自己「愛跑咖」，探索各式特色咖啡廳，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」歡迎台灣愛麗們推薦給他口袋名單中的私藏店家，和粉絲之間毫無距離感，也讓粉絲們開始期待CHEN屆時將帶給粉絲的精彩演出。

除了寵粉祭出全場1:1自拍，購票粉絲還能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗（粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。

《CHEN CONCERT TOUR <Arcadia> in TAIPEI》將於2026年1月3日（六）下午3點舉辦，採全區座席配置，票價分為NT$5,980、NT$4,980、NT$3,980，

門票將於12月10日（三）中午12點在FunOne Tickets開賣。活動詳情可上主辦單位WANIN Visual 粉絲專頁查詢。

