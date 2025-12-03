EXO CHEN明年1/3台北開唱 祭「全場一對一手機自拍」超寵粉絲福利

CHEN來台開唱，祭出全場拿手機一對一自拍超寵福利。（網銀國際影視提供）

南韓人氣男團EXO成員CHEN宣布將在1月3日於TICC 台北國際會議中心開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，堪稱史無前例！CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」

CHEN年度個人演唱會「Arcadia」寓意為理想之地，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲，「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」

CHEN在首爾場時帶來更加搖滾奔放的演出風格，讓粉絲看到不同於過去抒情形象一面，更在演唱名曲 〈Beautiful Goodbye〉時全場大合唱，現場氣氛十分感人。而台北場是否也會安排歌曲和粉絲們合唱，CHEN開心地說：「不管是哪一首都可以！我只想快點和在台灣的大家一起唱歌。我很相信你們的歌唱實力！」

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程，心情雀躍地分享，「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」感受到他對於手搖飲料的熱愛，還加碼透露自己「愛跑咖」，探索各式特色咖啡廳，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」演出門票將於10日中午12點在FunOne Tickets開賣，活動詳情可見主辦單位WANIN Visual 網銀國際影視官方社群。





