EXO CHEN開年就來台！「全場1對1自拍」寵粉無極限

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）。（圖／網銀國際影視提供）





南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）以歌唱實力征服粉絲，今年於首爾舉辦個人演唱會《Arcadia》後佳評如潮，今（3日）宣布將在2026年1月3日於台北國際會議中心（TICC）開唱，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）個人演唱會《Arcadia》將在2026年1月3日於台北國際會議中心（TICC）舉辦。（圖／網銀國際影視提供）

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）個人演唱會《Arcadia》將在2026年1月3日於台北國際會議中心（TICC）舉辦。（圖／網銀國際影視提供）

CHEN演唱會《Arcadia》寓意為理想之地，首爾場時帶來搖滾奔放的演出風格，讓粉絲看到不同於過去抒情形象一面，〈Beautiful goodbye〉時全場大合唱令人印象深刻，而台北場是否也會安排歌曲和粉絲們合唱，CHEN開心地說：「不管是哪一首都可以！我只想快點和在台灣的大家一起唱歌。我很相信你們的歌唱實力！」

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程。（圖／網銀國際影視提供）

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程。（圖／網銀國際影視提供）

來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程，心情雀躍地分享：「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」感受到他對於手搖飲料的熱愛，還加碼透露自己「愛跑咖」，探索各式特色咖啡廳，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」歡迎台灣愛麗們推薦給他口袋名單中的私藏店家。

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）《Arcadia》台北站粉絲福利內容打破歷年韓星活動福利天花板。（圖／網銀國際影視提供）

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）《Arcadia》台北站粉絲福利內容打破歷年韓星活動福利天花板。（圖／網銀國際影視提供）

南韓男團EXO成員CHEN（金鍾大）《Arcadia》台北站粉絲福利內容打破歷年韓星活動福利天花板。（圖／網銀國際影視提供）

《Arcadia》台北站粉絲福利內容打破歷年韓星活動福利天花板，全場粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，除此之外，全場都能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗（粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。



