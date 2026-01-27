EXO-L 準備搶票 SUHO 確定出演「KOREA SPOTLIGHT」

EXO隊長SUHO曾向台灣粉絲約定想再來台見大家。（SM Entertainment 提供）

旗艦級全球 K-Music 展演活動「KOREA SPOTLIGHT」今（27日）公布第二波演出卡司，EXO隊長SUHO（金俊勉）確定加入演出行列，將與先前公布的 SAY MY NAME、NELL、Milena等音樂人同台演出。從偶像音樂、獨立搖滾到跨界流行，多元世代與風格齊聚一堂，完整展現韓國流行音樂產業的豐富樣貌與獨特魅力。

NELL將帶來韓國搖滾經典夯曲。（Space Bohemian 提供）

由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）自 2017 年起共同主辦的「KOREA SPOTLIGHT」，長年以推動K-Music 國際交流為核心，集結最具代表性的音樂人與新銳創作力量，成為韓國文化輸出的重要指標舞台。2026年活動首度移師台灣，將於2月26日在 Zepp New Taipei 登場，首波售票即全數秒殺，顯示官方級 K-Music 展演在台灣的高度關注與人氣。

Milena是以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 。 （WAVY 提供）

本次卡司焦點之一的 SUHO 出道已 14 年，身兼世界級男團EXO隊長與主唱，並橫跨音樂、戲劇、電影與音樂劇等領域發展，展現全方位藝人實力。近年他以個人名義推出多張專輯，作品以樂團編制為基礎，融合搖滾與流行元素，風格鮮明。去年宣傳第四張個人專輯《Who Are You》期間，SUHO 曾向台灣粉絲表達希望再度來台演出的心願，如今正式兌現承諾，也讓 EXO-L 與樂迷高度期待。

金在中親自打造女團SAY MY NAME。（iNKODE 提供）

「KOREA SPOTLIGHT」將在2月26日於ZeppNew Taipei舉辦。 （ULC Presents 提供）

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @ TAIPEI」將於 2026 年 2 月 26 日（四）晚間 7 點在 Zepp New Taipei（宏匯廣場 8F）開演，活動採實名制，每位會員限購 2 張。第二階段售票將於 1 月 30 日（五）中午12點（台北時間）正式開賣，釋出剩餘票券，相關購票與入場規定以官方公告為準。

