EXO SUHO兌現承諾！隔一年半專寵台粉「KOREA SPOTLIGHT」首來台

記者林汝珊／台北報導

EXO 隊長 SUHO加入演出行列。（圖／SM Entertainment提供）

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，首度移師台灣舉行，宣布 2 月 26 日於 Zepp New Taipei 登場，活動第一階段開賣即引爆搶票熱潮，限量門票全數秒殺，展現驚人人氣。主辦單位隨即公布第二波重磅卡司，正式邀請被譽為「K-pop 之王」的 EXO 隊長 SUHO（金俊勉）加入演出行列，再度掀起高度討論。

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會卡司豪華，包含 EXO 隊長 SUHO、由金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及 WAVY 旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena 等。從偶像音樂、獨立搖滾到跨界流行，不同世代、不同風格音樂人同台交會，完整展現韓國流行音樂產業的豐富層次與多元面貌。

SUHO宣布來台。（圖／SM Entertainment提供）

被譽為「K-pop 之王」的 SUHO（金俊勉）出道已 14 年，身兼世界級男團 EXO 隊長與主唱，並橫跨音樂、電影、戲劇、音樂劇與綜藝等領域發展，展現多才多藝的全方位藝人實力，深受韓國、台灣及全球粉絲喜愛。去年宣傳 SUHO 第四張個人專輯《Who Are You》期間，他曾向台灣 EXO-L 感性喊話，表達再度來台演唱的心願，如今時隔一年半帥氣兌現承諾，正式站上「KOREA SPOTLIGHT 2026 @ TAIPEI」舞台，勢必引爆 EXO-L 與樂迷高度期待。

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會票價分別為 1F 站位區 $150和 2F 座位區 (劃位) $150，第一階段售票日期為 2026年1月23日 (五) 中午 12 點(台北時間)，開放部分 1F 站位區、2F 劃位座位區及身障席共 1,000 張；第二階段售票為演出名單完全公佈後的 2026年1月30 日 (五) 中午12點(台北時間)，啟售剩餘票券。

