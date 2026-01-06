繼大動作收購了Augentix、Arduino、Edge Impulse、Focus.AI，以及Foundries.io在內五家公司後，Qualcomm在CES 2025上展示其在工業與嵌入式物聯網 (IE-IoT) 領域的完整拼圖。

擴張IE-IoT佈局！Qualcomm發表Dragonwing Q系列新處理器，整合Arduino在內五大收購戰力

Qualcomm宣布推出全新的Dragonwing Q系列處理器，強調透過整合上述收購案的技術資源，現在已經可提供從全球企業到獨立開發者、從底層硬體到上層軟體服務的一站式解決方案，目標直指核心邊緣運算與AI技術的龍頭寶座。

Dragonwing Q-8750：裝置端AI效能怪獸

作為系列中的旗艦產品，Dragonwing Q-8750被Qualcomm稱為「迄今最強大的IoT處理器」。其內建的AI引擎算力高達77 TOPS (支援INT4/8/16與FP16)，能直接在裝置端運行高達110億組參數的大型語言模型 (LLM)，徹底擺脫對雲端的依賴。

硬體規格上，Dragonwing Q-8750支援多達12顆實體鏡頭與三組4800萬畫素的影像訊號處理器 (ISP)，明顯是為了高階無人機、媒體中心，以及多角度視覺系統而生。

Dragonwing Q-7790：普及型AI運算

Dragonwing Q-7790則鎖定更廣泛的消費與工業應用，如智慧相機、AI電視與視訊協作系統。雖然定位較親民，但仍具備24 TOPS的AI算力，並且支援雙4K60顯示輸出與AV1硬體解碼。安全性方面也導入了Total Management Engine與Secure Boot技術，確保資料完整性。

五大收購案效益顯現，Arduino生態系入列

這次發表會的另一大重點，在於Qualcomm如何消化過去18個月的五大收購案：

• Augentix：這家台灣影像晶片廠的技術已整合進高通產品線，強化了網路攝影機 (IP Cam)與視覺系統的低功耗處理能力。

• Arduino & Edge Impulse & Foundries.io：透過整合Arduino開源社群、Edge Impulse的機器學習工具，以及Foundries.io的安全佈署平台，Qualcomm強調大幅降低產品開發門檻，讓開發者能從原型設計快速跨越到商業佈署。

此外，Qualcomm也推出名為Qualcomm Insight Platform的視訊智慧服務，以及名為Terrestrial Positioning Service的地面定位服務，前者利用大型語言模型分析視訊數據，後者則利用Wi-Fi與基地台訊號提供無GPS環境下的精準定位。

分析觀點：Qualcomm不只是賣晶片，更要賣「解決方案」

過去Qualcomm在IoT領域多半給人「手機晶片魔改」的印象，但這次透過Dragonwing新品牌與一系列併購整合，明顯是要建立一個獨立且完整的生態系。特別是將Arduino納入版圖，是一個非常高明的手段，這讓Qualcomm能直接接觸到全球數百萬的創客與開發者，從源頭綁定用戶習慣。

當Dragonwing Q-8750能夠在無人機上運行110億組參數的大型語言模型，而開發者能用熟悉的Arduino或Edge Impulse工具進行開發時，凸顯Qualcomm在邊緣AI市場的護城河將能變得非常寬且深。

