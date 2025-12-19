Exynos 2600 最強處理器發佈，首發 2nm 製程，CPU提升39%

文章來源：Qooah.com

Samsung 正式推出了新一代旗艦手機處理器 —— Exynos 2600。該處理器是全球首款 2nm GAA 工藝製程，是全球半導體行業的一個重磅里程碑。

Exynos 2600 已經開始進行量產，將由 Samsung Galaxy S26系列首發。其中只有 Galaxy S26、S26+ 兩款機型搭載該處理器，且早期只會在韓國本土市場進行銷售，其餘地區仍然為 Snapdragon 處理器。

Exynos 2600為10核CPU設計，由1粒C1-Ultra超大核（3.8GHz）+3粒C1-Pro高性能中核（3.25GHz）+6粒Arm C1-Pro高效能中核（2.75GHz）組成，小核全面升級為中核。官方表示，Exynos 2600 整體 CPU 計算性能比上一代提升 39%，能效比進一步提升。

Exynos 2600 支援 Arm v9.3 架構與 Scalable Matrix Extension 2（SME2）指令集，並強化 CPU 端機器學習能力，進一步提升 AI 計算效率與處理速度，降低 latency 時間。

Exynos 2600 集成 32K MAC NPU，針對當下主流的生成式AI進行優化，性能相較前代提升113%，可以更流暢快速的運行更大規模的端側AI模型。

搭載 AI 視覺感知系統（VPS），能實時識別圖像/影片中的細節元素，處理功耗減少50%。支援深度學習影片降噪（DVNR）技術，提升影片畫質並控制功耗。

Exynos 2600 的 GPU 為 Exynos Xclipse 960，整體圖形計算性能比上一代提升約2倍，且光線追蹤性能提升約50%。通過引入 ENSS（Exynos Neural Super Sampling）技術，實現 AI 解像度超分和幀生成，在有限功耗下的場景下遊戲流暢度提升最高3倍。

Exynos 2600 是業內首次在移動處理器中集成硬件備份的混合後量子加密，結合虛擬化安全技術，擁有 ROM-rooted 級防護，安全進一步保障。

ISP 方面，Exynos 2600 可支援最高 320MP 單鏡、108MP@30fps 單鏡錄制。64MP+32MP雙鏡。支援DVNR、APV codec，影片支援 8K 30fps 編碼，8K 60fps 解碼，可解碼 HEVC（H.265）、H.264、VP9、AV1 格式。

值得一提的是，Exynos 2600 是業內首次在移動處理器上採用 HPB（Heat Path Block）熱路徑優化模塊，在結合 High-k EMC（高介電常數電磁兼容材料）後，熱阻可降低最高 16%，能夠快速分走處理器的內部熱量，維持性能穩定。