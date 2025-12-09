Exynos 2600 確認1月隨 S26 發佈，首發2nm工藝，對決高通的最後殺招！

文章來源：Qooah.com

有多方消息證實，此前深陷良率不足、量產延期傳聞的 Samsung Exynos 2600 處理器，最終確定將隨 Galaxy S26 系列機型於明年 1月正式面市，這款處理器更是行業內首款邁入 2nm 製程時代的手機處理器，引發市場廣泛關注。

Exynos 2600 基於 Samsung 自研的 2nm GAA 工藝打造，在核心架構上採用了 10 核設計，具體為 1 粒 3.80GHz 超大核、3 粒 3.26GHz 大核以及 6 粒 2.76GHz 小核，形成了層級分明的性能梯隊。從跑分數據來看，其單核成績超 3400 分，多核成績突破 1.1 萬分，儘管單核表現略遜於高通 Snapdragon 8 Elite Gen5，但多核性能已基本與後者持平，是 Samsung 旗下迄今為止性能最為強悍的手機處理器。

值得一提的是，該處理器創新性採用獨立 5G 基帶設計，實現了處理器與基帶的工藝分離。這一設計不僅能讓基帶部分選用成本更低的成熟製程以壓縮整體成本，還能讓基帶技術保持獨立的演進迭代節奏，在成本控制與技術升級之間找到了良好平衡點。

Galaxy S26 系列包含 S26、S26+、S26 Ultra 三款機型，但 Exynos 2600 僅會在部分國家和地區的機型中搭載，全系列仍以高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 作為核心供貨處理器，並未實現自研處理器的全線覆蓋。