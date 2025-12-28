Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客

文章來源：Qooah.com

Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。

Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。

1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。

2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話

3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。

廣告 廣告

傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。

在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。

為保證用戶數據安全，Exynos 5410 晶片集成基於 ROM 的混合後量子密碼（PQC）技術，以及內置專用安全晶片，可以對 IMEI 等敏感數據進行加密。

值得一提的是， Exynos 2600 處理器在設計時沒有計劃集成 5G 基帶，所以會採用外掛 Exynos 5410 的形式實現 5G 通訊。外掛基帶可以提供更好的連接性能，但功耗會有所增加，具體表現如何需等待實機進行驗證。