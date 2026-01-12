EyeMusic音樂會 以「生存遊戲」剖析人生

「2026愛無止盡慈善音樂會-《生存‧遊戲》Survival Game」的影像mv很有創意，歌手與工作人員都加入演繹，只希望社會大眾能了解視障者的心路轉折。（圖：台北市視障者家長協會提供）

「2026愛無止盡慈善音樂會-《生存‧遊戲》Survival Game」於台北連辦三場！這是由台北市視障者家長協會EyeMusic樂團主演的專場音樂會暨新歌發表，期許社會撕下刻板標籤，用不同面貌看待真實的視障生活與酸甜苦辣。

EyeMusic樂團將主題定為「生存‧遊戲」，釋出9首含全新改編的創作，共16首曲目。靈感來自生活各個面向，包含了負面的壓抑、憤恨、無奈及甜蜜、祝福的時光，而生存和遊戲，認為是生命不可分割的一體兩面。

小號手陳威辰創作的《什惡不涉》，是敘述視障者什麼行為都與惡沾不上邊，描寫一個處心積慮想搞破壞、卻總是「弄拙成巧」的反派，他運用幽默的方式反諷了社會期待下、視障者難以做出「惡作劇」的複雜心境。

女高音江尉綺的《幻滅》，訴說視障者被標籤化的不滿，希望打破別人「自以為的眼光」。

鍵盤手暨團長劉子瑜的《西拉米（C\'est la vie）》是結合國語、臺語和英語，以半唱半念的說唱形式來詮釋情緒，從壓抑到領悟丟掉舊有框架、獲得重生，鼓勵受挫者：「別人怎麼說我沒關係，自己感到有意義才重要！」

在視障者直面困境之餘，新作也傳達甜蜜與希望。同為女高音的王嬿甯創作了《綠度母》，一首輕快的仿電音曲，將祝福性質的咒語元素融入流行曲中，祝福大眾以開放、慈悲的眼光看待任何際遇，期許你我相信「看到別人的美好，自己也會跟著美麗」。

台北市視障者家長協會總幹事王晴紋表示，慈善音樂會舉辦的目的在傳達視障音樂多年的培力成果，也為讓社會大眾看到他們對音樂創作的熱愛、素養和專業；這次邀請知名歌手蔡旻佑與旺福樂團擔任公益演出嘉賓，除了感謝他們長期支持公益的熱情，更希望視障音樂人能學習前輩風采，同時呼籲更多藝人朋友共演，一同關注視障音樂人才發展。