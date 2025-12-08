EyePulse完成試飛 角逐法無人系統計畫

記者潘紀加／綜合報導

法國達荷（Daher）公司2日公布，搭載達利思（Thales）公司航電與遠端控制系統的「中高度長滯空」（MALE）無人機原型機「EyePulse」，已完成試飛，將角逐法國無人系統計畫。

模組化設計 滿足法軍多元任務需求

達荷表示，「EyePulse」11月27日在法國塔爾布的工廠，首次在法國國防採購局（DGA）見證下公開進行飛行測試，驗證自主巡航、下降、進場和著陸效能；該機此前已完成至少6次飛測在內的一系列相關測試。

達荷只花不到6個月時間，便整合達利思的SkyFlyt航電、數據鏈和地面控制等系統，順利開發出MALE原型機，其採用模組化設計，可望進一步滿足法軍多元任務需求。

具備自主、低成本、攻擊能力

軍聞網站「The Aviationist」報導，「EyePulse」是根據DGA公布的需求建議書，進行必要修改後參與競標。除了達荷外，還有「Aura Aero」、「Fly-R」、「SE Aviation」和「Turgis Gaillard」等公司一同入選，目標是在18個月內打造低成本、具備情監偵和攻擊能力的MALE無人機。DGA將進一步評估各家產品性能，作為未來採購計畫參考。

報導指出，鑑於現代戰場電子作戰與干擾技術盛行，無線電或衛星訊號極易受到攻擊，因此具備自主與半自主能力的裝備至關重要，而低成本、可大量生產的消耗型無人機，能依配置不同，提供情監偵、通訊中繼、預警等不同功能，加強法軍應對各式新興威脅的能力。

「EyePulse」首次在DGA見證下試飛。（取自達荷網站）

「EyePulse」搭載達利思kyFlyt航電、數據鏈和地面控制等系統，採模組化設計，可望滿足法軍多元任務需求。（取自達荷「X」）

達荷在6個月內，與達利思合作開發出「EyePulse」，並進行一系列測試，驗證遠端控制系統等運作效能。（取自達荷「X」）