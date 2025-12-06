F級女優引退！看大谷翔平比賽「不倫人夫」又被騙砲

日本人氣AV女優本鄉愛，擁有甜美的臉蛋和傲人的身材，圈粉無數。沒想到她去年到美國看大谷翔平比賽，被發現和已婚的日本百萬實況主加藤純一過從甚密，事後雙雙認錯，本鄉愛還無限期停工。時隔數個月，本鄉愛確定離開暗黑界，不再拍謎片。

片商S1最近公布本鄉愛的精選引退作，文案為「本郷愛伝説、ここに完結（本鄉愛的傳說，在此劃下句號）」，等同認證本鄉愛退場。對此消息，AV達人一劍浣春秋表示，本鄉愛的經紀人證實她已經結束AV生涯，不會再拍任何作品。

回顧整起風波，本鄉愛、加藤純一去年被抓包共同前往美國看大谷翔平比賽，互動曖昧。爭議爆發後，加藤純一和老婆開直播澄清不倫緋聞，男方信誓旦旦地保證未與本鄉愛發生肉體關係。不久，本鄉愛發布道歉影片，承認當小三，還打臉加藤純一，稱兩人確實有肉體關係。她解釋，當初加藤純一聲稱快離婚，才願意跟對方進一步相處。

加藤純一的謊言被揭穿後，向妻子解釋當時跟本鄉愛撒謊「快離婚」，目的是想要「愛愛」，改口承認與本鄉愛有肉體關係。隨後，本鄉愛宣布「無限期休業」，再度向大家致歉。想不到時隔數個月，本鄉愛挺不過小三爭議，確定告別業界，讓許多老司機深感不捨。

