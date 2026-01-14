F級寫真女神藏10年祕密！未婚生子內幕曝光 男星急關留言

（娛樂中心／綜合報導）日本前F級寫真偶像佐藤寬子，2015年突然宣布未婚生子，卻始終未公開孩子生父身分，相關內情塵封超過10年。近日她接受日媒專訪，首度坦承孩子的父親正是曾因《牙狼》系列走紅的舞台劇男星小西遼生。消息曝光後輿論譁然，小西遼生隨即關閉社群平台留言，並發聲明承認已完成法律認養，強調將負起扶養責任。

圖／佐藤寬子公開10年前未婚生子內幕，點名生父是知名男星小西遼生。（翻攝 X）

綜合日媒報導，佐藤寬子與小西遼生於2011年相識，當時小西因主演特攝作品《牙狼》受到矚目，兩人在排練動作戲期間互動頻繁，2012年開始秘密交往。不久後，佐藤首次懷孕，但男方以事業正值上升期、時機不成熟為由表達反對，她最終選擇墮胎，兩人仍維持關係。

2014年，佐藤再度懷孕，面對小西對結婚與認親始終態度消極，她這次選擇生下孩子並獨立扶養，雙方對養育費也未能達成共識。其後，小西被媒體拍到與女星 地谷詩穗梨 傳出過夜約會，且交往時間點與佐藤懷孕期間重疊，引發外界議論。

圖／佐藤寬子。（翻攝 X）

隨著孩子逐漸長大，佐藤的母親對外孫多年未獲父親承認感到不捨。此時，佐藤又接獲《牙狼》系列新作演出邀約，讓她重新思考是否該面對孩子生父的問題。她嘗試透過經紀公司聯絡小西遼生，卻被轉告「沒有這件事」，讓她一度情緒崩潰，並表明若有需要願意進行DNA鑑定。

之後小西本人出面聯繫，但談話內容令佐藤相當受傷。她轉述，小西曾表示「當初不是說好妳要自己把孩子帶大」、「我現在經濟狀況很吃緊」、「是妳自己說不需要養育費」，但佐藤強調，自己從未放棄養育費，真正的訴求始終是希望孩子能在法律上被承認身分。

圖／佐藤寬子。（翻攝 X）

歷經多次協調後，小西遼生最終同意依法認領孩子，並承諾每月支付3萬日圓（約新台幣6,500元）作為養育費。事件曝光後，小西緊急關閉IG留言功能，並於1月9日透過粉絲俱樂部發文，證實已於2025年1月完成認養程序，隔月起開始支付扶養費。他同時表示，對女方未事先告知便接受專訪感到困惑，但仍會自我反省，並理解此事對演藝事業勢必造成影響。

至於為何選擇隱瞞真相長達10年，佐藤寬子坦言，這次再度接到《牙狼》電視劇邀約時，一度想復出卻遭家人反對，讓她意識到若繼續隱瞞，「我就無法再踏出人生的下一步」。她表示，雖然現在說出來或許太晚，但仍希望為孩子與自己的人生，畫下一個新的起點。

