F罩杯人妻新人爆紅 片商讚美到回頭五次

（記者周德瑄／綜合報導）近期AV界話題焦點鎖定在片商Madonna新推出的大型新人「結城花乃羽」，這位被封為「5度見」美人的人妻女優，擁有令人過目難忘的美顏與火辣身材，讓片商不惜火力全開進行宣傳。

圖／人妻新人結城花乃羽擁有164公分與F罩杯的火辣身材。（翻攝自結城花乃羽Ｘ）

結城花乃羽是位已婚三年的人妻，身高164公分並擁有F罩杯的傲人曲線。片商特別以「5度見」來形容她的魅力，意指與她擦身而過的人會忍不住回頭觀看五次，分別被她的精緻臉蛋、豐滿上圍、渾圓臀部、優美腿部線條，以及整體散發的迷人氣息所吸引，即便被當成登徒子也在所不惜。

知名AV評論家一劍浣春秋在專欄中指出，繼ideapocket之後，以人妻題材聞名的Madonna也展開類似「江南四大才子」的企劃，預計連續四個月推出重量級新人，而結城花乃羽正是打頭陣的第一位。

一劍浣春秋觀看宣傳影片後分析，結城花乃羽具有濃厚的「昭和感」氣質，這點從日本論壇網友紛紛聯想到早期錄影帶時代的寫真女星便可得知。他認為對日本粉絲而言，這是位能喚起復古情懷的美人，不過也坦言華人圈的觀眾可能未必能完全理解片商所強調的「美顏」定位。至於身材方面，他則給予高度評價，認為結城花乃羽膚質白皙、胸型堅挺，整體表現相當亮眼。

