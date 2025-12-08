F-15遭殲-15雷達照射？張競揭技術關鍵批日：惡人先告狀
日本防衛省日前指稱，航空自衛隊F-15戰機在宮古海峽附近，兩度遭解放軍海軍遼寧艦所起飛的殲-15戰機以火控雷達「照射／鎖定」。防衛大臣小泉進次郎更親自對外說明，自衛隊也透過社群平台發布訊息，引發外界高度關注。不過，中華戰略學會資深研究員、前國軍艦長張競今（8）日卻指日方是「惡人先告狀」，並認為其說法有漏洞。
張競分析，日本F-15J戰機主要依靠「雷達預警接收器」（RWR）或電子偵察系統感知外部雷達信號，但其裝備僅能偵測有限的預設威脅參數，無法像完整偵察系統般提供精確、可驗證的雷達訊號參數，因此極易出現錯誤預警、虛驚一場的情況，尤其在低空任務中更容易受地面訊號干擾。
他並提到，日本當年未能取得美軍最先進的預警與電子反制系統，只能自行研製J/APR-4系列告警接收機與J/ALQ-8電戰反制系統，使得早期F-15J性能受限，即使後續逐批升級，其警告能力仍不如完整電子偵察設備。「這也就是為何日本在2018年P-1巡邏機與韓國軍艦『雷達照射爭議』中，最終亦拿不出任何能指證對方的完整雷達參數資料。」
張競指出，以殲-15本身配備而言，要鎖定F-15J並不需開啟射控雷達，只要依靠IRST紅外線搜尋追蹤系統即可掌握對方熱源，不會愚蠢到隨意開啟雷達、將自身射控參數暴露給對手分析。「若真是殲-15開啟射控雷達，那反而是日本的RWR撿到寶，怎麼會高調抗議，提醒對方你的雷達參數已被掌握？」
他強調，電子戰如同貓捉老鼠，許多國家甚至會刻意引誘對方開啟雷達以蒐集參數。1982年以色列在「螻蛄19號行動」中的戰例，就證明亂開雷達最終可能遭反輻射飛彈擊殺，「專業飛行員不會傻到暴露自己的雷達特性」。
張競並指，日本防衛省與自衛隊於社群平台公布的日文原文中，前兩段內容幾乎完全相同，但中文翻譯版本卻分別寫成「間歇性雷達鎖定」與「間歇性雷達照射」，兩種概念並不相同，卻被日方翻成兩個版本，令人質疑。
他強調，雷達「照射」與「鎖定」在軍事上具有明確技術差異，日本自衛隊不可能分不清楚，「若刻意在翻譯版本上動手腳，只會讓人懷疑其刻意操作」。
張競說，日本自衛隊若真認為中國大陸海軍行為不當，理應引用雙方都簽署的「海上未預期相遇行為準則」（CUES），因為該文件明訂禁止以射控雷達照射對方艦機；然而日方發布的聲明卻未提及此一國際準則，反而充滿政治語言，顯示其專業度不足、說法破綻明顯。
他批評，日本此番高調指控，不但無法證明解放軍有不當行為，反而暴露自身技術與說法矛盾，「完全是惡人先告狀」。
