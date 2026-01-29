F-15J戰機遭殲-15B二次「雷達鎖定」! 美媒「覆盤」 稱體系作戰出現「技術代差」

日本自衛隊J-15戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 一份由美國《軍事觀察》雜誌發佈的複盤報告再次引爆政壇焦點。報告詳細回顧了 2025 年 12 月 6 日發生於東海上空的中日軍機雷達對峙事件，並將其定性為「區域安全格局劇烈震盪的轉捩點」。這次雷達鎖定不僅讓日本飛行員措手不及，也揭開了高市執政期間對外軍事冒進的冰山一角。

事件發生於琉球群島東南方向的國際空域，中國海軍殲-15B 艦載戰機從「遼寧號」航母起飛，對接近中國航母編隊的日本 F-15J 實施 2 次雷達鎖定。這一動作在西方防務界被評為「實戰級前置性反制」，遠超過以往「伴飛示警」的常規模式，令日方始料未及。

公開資料顯示，2025 年 12 月日本航空自衛隊共執行 79 次緊急升空任務，占全年總數的 17.6%，而全年度對中國軍機的攔截升空達 53 次。這組數字本身，已經說明了當月空中態勢的嚴重程度。

解放軍殲-15戰機12月6日在宮古海峽對日本自衛隊F-15J戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自書劍雜談

日方飛行員事後坦承：「雷達鎖定發生時毫無預警，F-15J飛行員根本沒有反應時間。」這一表態也促使日本防衛省緊急啟動 F-15J 的雷達告警系統升級工程，表明這起交鋒並非偶發摩擦，而是一次徹底暴露防禦短板的戰略警訊。

雷達鎖定只是結果，更深層的問題在於技術代差的全面暴露。F-15J 雖然仍是日本空中力量的主力機型，但誕生於 1980年代，其本質是美制 F-15C/D 的本土組裝版本。截至 2025 年底，日本仍保有超過 150 架該型戰機，佔據整體戰鬥機編制的六成以上。但這款飛機的雷達探測能力已嚴重滯後，其裝配的老式雷達探測距離不足 100 公里，在空戰中先天處於被動。

由於遼寧號搭載的殲-15 艦載戰機防禦半徑超過 500 公里，而 ASM-2 反艦飛彈射程僅約 150 公里，中國軍事專家《國平視野》認為 F-2 戰機在實際作戰中極可能被 PL-15 遠程空對空飛彈攔截。 圖：翻攝自 騰訊網 海事先鋒

對比之下，中方殲-15B 艦載戰鬥機不僅全面升級了相控陣雷達，探測距離可達 170 公里，更整合了電子戰系統、紅外搜索、協同資料鏈等多重作戰模組。在體系化空戰中， F-15J 已淪為「明明在紙面有優勢卻毫無實戰信心」的典型。

更致命的，是 F-15J 所配備的雷達告警系統根本無法精准識別殲-15B 發出的雷達波束。在 2025 年 12 月 6 日的那次對峙中，F-15J 飛行員直至被鎖定都未收到有效預警，無法啟動規避動作。這種態勢之下，戰機即便未遭攻擊，其戰術位置已然被徹底剝奪。

解放軍運-9 運輸機(左一)和殲15戰鬥機正在編隊飛行。 圖 : 達志影像/美聯社

殲-15B 為何會從「遼寧號」航母上直接升空？這一細節被《軍事觀察》特別強調這點。

衛星圖像顯示，12 月 6 日當天「遼寧號」編隊在琉球東南海域展開實兵演訓，攔截並非由岸基戰機完成，而是直接由航母艦載機承擔。這一調動模式，意味著中方已在第一時間將海空作戰納入一體化應對流程，顯示出航母編隊在前沿衝突管理中的戰略角色。

解放軍機轟-6繞行台海，國軍派F-16戰機近距離「伴飛」。 圖 : 翻攝自中華民國空軍

與傳統「伴飛」不同，「雷達鎖定」意味著主動嚴正捍衛——即便未發射導彈，戰術上已釋放「你已被瞄準」的清晰信號。這動作目的不在開火，而在於打破「你試探、我容忍」的舊有迴圈，讓試探成本從此變高。

「遼寧號」與殲-15B 聯合完成的這次戰術鎖定，不只是軍事動作，更是一種戰略宣示——對任何形式的接觸，中方不再「陪演」。

