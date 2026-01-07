F-16事故與預算卡關有關？黃國昌怒轟綠側翼：惡意帶風向下流無恥

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（7）日舉行中央委員會，民眾黨主席黃國昌在會中首先表示，對於空軍6日晚間一架F-16單座戰機墜海事故，期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞。話鋒一轉，黃國昌痛批民進黨再度惡意帶風向，借機歸咎在野黨不審今年度總預算、追加軍購預算等，嚴厲譴責。

黃國昌說，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，黃國昌嚴正駁斥並嚴厲譴責，並強調民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會堅守秉持正面、陽光、積極態度，正面迎戰無所畏懼，並重申賴清德政府至今不依法編列立法院已三讀通過之各項預算案，其中包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案，黃國昌質疑，充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查？黃國昌痛批「民進黨政府厚著臉皮賴帳不給」耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀毀憲亂政，才是真正的「不做正事」。

黃國昌表示，6600億元軍購至今「只聞樓梯響」，逾期未到貨、66架F- 16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

黃國昌表示，民眾黨支持軍、警、消等各項預算的立場從未改變，如今更須全力捍衛已三讀通過、保障其福利的各項法案，並監督各項軍備採購必須如期、如質到貨，絕對無法再容忍攸關人命安全的軍購案，淪為「砸錢買心酸、虛耗人民血汗錢卻是買了個寂寞」。

黃國昌說，尤其針對立法院已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但內政部至今仍不依法編列新增差額預算，民眾黨已正式啟動為退休警消，提出團體行政訴訟行動，並自本月8日起於民眾黨中央黨部、新北市黃國昌立法委員板橋服務處，展開團體訴訟收件，另外民眾黨全國各縣市地方黨部、全國各級公職、民代服務處，也將接續加入收件服務。

黃國昌表示，台灣民眾黨說到做到，所有訴訟成本由台灣民眾黨負擔，絕不漠視民進黨屢屢欺壓警消、利用軍公教製造社會對立、謀取政治私利的邪惡行徑，黃國昌強調「軍警消人員絕對不能再被欺負、再淪為民進黨只會出一張嘴說心中最軟的那一塊」。



