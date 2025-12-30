F-16以「狙擊手莢艙」監控共軍空警-500A、殲-16 最新畫面曝

共軍東部戰區昨（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，並於今天進行實彈射擊。對此，國防部今天公布最新影片，當中出現空軍F-16戰機以「狙擊手莢艙」監控共軍空警-500A預警機、運油-20空中加油機，以及殲-16戰機的畫面。

「正義使命-2025」軍演今天進行實彈射擊，國防部今天表示，自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況，對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

國防部今天在臉書上傳最新監控共軍影片，當中出現F-16戰機以「狙擊手莢艙」監控共軍空警-500A預警機、運油-20空中加油機、殲-16與殲-11戰機，以及海軍監控共軍054「馬鞍山」號飛彈護衛艦、龍虎山號綜合登陸艦、052D「呼和浩特」飛彈驅逐艦的畫面。國防部並寫道，「鎮定以對，從容自若」，穩，是態度，也是態勢，平日的戰備整備、訓練操演，就是為了在此刻厚積薄發、從容以對，「國軍穩，國家穩」。

