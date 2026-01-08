F-16出現「鬼轉」現象 國民黨批：是在做飛行系統測試還是在飛官身上做實驗

空軍花蓮基地F-16戰機失事，29歲飛官辛柏毅上尉失聯。國民黨團今日召開記者會嚴正指出，從飛官防寒衣、F-16V新式戰機，到自動防撞地系統（AGCAS）等軍購預算，立法院早在2021年就審查通過且一毛未刪，但民進黨政府到今仍未交貨、未安裝，卻急著卸責給在野黨，實在不可原諒。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨政府的強項就是把危機變造謠契機、把悲劇演成卸責大戲。關於飛官防寒衣，立法院審查通過一毛未刪，民進黨政府付錢卻遲遲未到貨；F-16V預算審查通過一毛未刪，到今一架都未交機，更包括自動防撞地系統一架都沒裝。羅智強質問，執政黨肩膀在哪裡？為何要把責任推給在野黨、立法院？

首席副書記長林沛祥指出，外界揭露F-16升級後的模組化任務電腦系統（MMC）發生疑似故障，甚至出現非人為操控的「鬼轉」現象。培養一位飛官動輒億元投入，民進黨政府對飛航安全系統交貨延宕，出事責任沒人扛。自動防撞地系統原應2023年全面安裝、2025年完成，結果2026年未到貨、未安裝，飛官防寒衣也是用「希望」今年到貨。林沛祥強調，真正傷害國防的是失能，不是監督。

副書記長徐巧芯表示，朝野同意空軍須安裝自動防撞地系統，但迄今一架都沒安裝。立法院預算審查全數通過一毛未刪，國防部應從飛官安全角度催貨，而不是把軍火商遲交貨的理由再說一遍。F-16V本應安裝自動防撞地系統，若如期交貨，2025年空軍至少有10架F-16V。徐巧芯質疑，軍事採購不該只想戰鬥性能，軍人安全更重要。

↑（圖片由國民黨團提供）

外交國防委員會召委馬文君指出，F-16升級案預算從1100億增至1400多億，期程延長至117年，立法院早已編列一毛未刪。F-16升級後設計配裝不平衡，缺飛控電腦會出現「鬼轉」，任務電腦出問題勉強派飛，對飛行員造成無可預判的影響。馬文君呼籲國防部痛定思痛，做好補強工作，並向國人說明原委。

