F-16前年就該全面搭載防撞系統 徐巧芯曝：現在一台都沒有

花蓮空軍基地F-16戰機昨日晚間執行夜訓任務時失事，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘後失聯。對此，國民黨立委徐巧芯今（7）日指出，能夠避免飛行員空間迷向的「自動防撞地系統」空軍原定要在2024年完成，但她早在去年底就揭露，至2025年系統裝機進度為零，沒有任何一架戰機完成安裝。

編號6700的F-16於昨日夜訓時失事。（圖／IDF經國號粉專）

徐巧芯發文透露，因為這起失事事件，又有飛官向她陳情防撞系統應盡快安裝。她表示這並非首次追蹤此案，去年12月在立法院質詢時就已關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度。

徐巧芯說明，該系統極為重要，能根據戰機速度、航向、地形資訊等數據，判斷飛機是否有衝撞地面或海面的可能性並警告飛行員，若飛行員沒有反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

空軍第五聯隊飛行員。（圖／軍聞社）

徐巧芯進一步指出，這項計畫自2018年開始評估，屬於鳳展專案的一部分，但計畫持續多年卻遲遲看不到成果。根據國防部報告，計畫原定要在2024年完成，結果到了2025年系統裝機的進度仍是零，一架戰機都還沒完成安裝。

徐巧芯表示，當時空軍參謀長李慶然回覆她，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機作業。徐巧芯批評，這個自動防撞地系統案國軍已經付了錢，卻根本沒有完成，到現在沒有半架F-16戰機完成裝機、交貨，又再次出現美方軍購延宕的狀況。

徐巧芯批評，賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，質疑軍費都花在什麼地方，又拿到什麼軍購。她強調這只是其中一個例子，希望政府能夠更加重視軍人的飛行安全權益，以及裝備採購後的到貨與安裝進度。

