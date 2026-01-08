F-16升級完成？凌濤爆「自動防撞地系統」根本沒裝：國防部報告未揭露

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，引發國防部「鳳展專案」替F-16軍購升級是否完成的話題；國民黨桃園市議員凌濤今（8）日在臉書貼文爆料，國防部函送「美對臺軍售案執行情形」114 年 10 月書面報告「謊話連篇」，內文寫道F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。

凌濤指出，2025年最爛笑話，國防部文件說謊F-16性能提升全數完成，結果是2026的三【無】飛行悲劇，國防部函送「美對臺軍售案執行情形」114 年 10 月書面報告「謊話連篇」，稱F-16A/B型性能全數於112年完成，卻連保護飛官的MMC、AGCAS、防寒飛行衣，通通沒有，國防部長顧立雄過去放任軍火標案，現在竟然連飛官安全也欺騙國會？飛官們用生命捍衛領空，三大保護遲未到位，顧立雄應自請處分，行政院應立即啟動文書造假調查！

凌濤指出，花蓮空軍基地F-16V傳來憾事令人不捨，我們除了為失聯的辛飛官祈福、希望平安歸來，更要對長期在第一線戍衛領空、面對共機頻繁擾台的英雄們，致上最深感謝遺憾之餘，空軍舉行記者會，有三件事跌破大家的眼鏡，一是「模組化任務電腦（MMC）」故障；二是失事飛機沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」，三是飛行員連基本的「防寒飛行衣」也沒有。

凌濤強調，其中重要的「自動防撞地系統」的裝設，主要是為了減少可控飛行撞地（CFIT）事件的發生，包括空間迷向、G力過載昏迷都屬這類，而根據美國空軍統計，CFIT事件佔所有F-16飛行員殉職比例的75%。本次墜機事件，就有極高可能與空間迷向有關，空軍從2012年起以1400億台幣為141架F-16A/B升級，是為「鳳展專案」，MMC就是在此案進行升級。然而，卻被爆料MMC升級後狀況頻仍，屢屢發生大G力昏迷事件，險象環生。

凌濤爆料，更扯的是，國防部在去年10月給給立法院的「美對臺軍售公開書面資料」中，明確寫到，F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，僅有AGM-154C飛彈延宕。結果等到現在辛上尉的F-16墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」，根本一架都還沒安裝。行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，賴清德、卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？



