F-16升級拖4年未完成 國民黨：民進黨政府草菅人命

國防部長顧立雄。郭宏章攝



記者周志豪／台北報導

F-16再傳意外，曝露失事戰機無「自動防撞地系統」（AGCAS）與飛行員無「防寒飛行衣」等問題。國民黨今批評，立院2021年一毛未刪通過相關軍購與裝備預算，可如今預定時間已過、錢早就付出去了，到貨進度為何「通通掛0」？

國民黨揶揄，民進黨政府撒錢買武器飛快，保護飛官性命的基本配備卻持續延宕，一邊要國軍承擔高風險任務，一邊又阻擋軍人加薪、不給足夠的安全裝備，這就是民進黨對待國軍方式？這不是草菅人命是什麼？

國民黨呼籲民進黨政府，究責撒幣買不到貨的「迷航軍購」，清楚交代預算執行狀況，並立即補齊關鍵裝備缺口，之後也要全面檢討鳳展計畫，別讓飛官用命硬撐，且停止抹紅卸責，儘速編列軍人加薪預算，把國軍的命放心上。

國民黨質疑，飛官辛柏毅目前仍在搜救中，民進黨卻忙著造謠，卸責給在野黨、立院；反批迷航軍購、裝備延宕、國防失能，總統賴清德和國防部長顧立雄責無旁貸，應向國人道歉。

