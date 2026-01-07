F-16啟動天安2號特檢！ 空軍：催促美方儘速交付自動防撞地系統

空軍花蓮基地第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校2026.1.7說明編號6700號的F-16V Block 20 模組化任務電腦（MMC）故障情況。截自空軍司令部直播



為了提升F-16V Block20同型機的飛安，空軍督察長江義誠少將今天（1/07）指出，空軍司令部昨天（1/06）已經針對此一事件下令對F-16型機的「天安二號」特檢作業，停止訓練任務的派遣，並且針對F-16型機執行機務的加強檢查。對於外界關切F-16V Block 20自動防撞地系統（Auto GCAS）安裝進度，江義誠指出，由於空軍是與美國國民兵一起進行系統研改，因此催促美方盡快交付，希望在年底起獲得Auto GCAS。至於比照幻象2000戰鬥機飛行員配發防寒飛行服，空軍也表示慢速機已經完成配發，戰鬥機部分則於明年1月開始交貨。

空軍慶祝八一四空戰勝利88週年，2025.8.14於臉書FB粉專發布影片，包括F-16發射AIM-120C先進中程空對空飛彈等畫面。截自中華民國空軍臉書粉專

在昨天空軍第五聯隊一架機號6700號的F-16V Block 20戰鬥機失事墜海後，空軍召開臨時記者會說明事件最新情況。空軍督察長江義誠少將在說明失事過程初步調查進度，並且指出，空軍司令部昨天已經針對此一事件下令對F-16型機的「天安二號」作業，停止訓練任務的派遣，並且針對F-16型機執行機務的加強檢查。另外，對於飛行員的部分，會實施學科及模擬機的加強訓練，要置重點在空間迷向的處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作的要點，來確保飛行安全。

空軍司令部2026.1.7於花蓮空軍基地舉行記者會，由督察長江義誠少將（中）主持，說明第五聯隊編號6700的F-16V Block 20單座機失事最新情況。截自空軍司令部直播

有記者問到，F-16目前還沒有配發像是空軍第二聯隊幻象2000戰鬥機飛行員的防寒飛行服，是否應該採購增加飛行員落海的存落力，江義誠回應，防寒飛行服已進行採購，但由於是採軍購（軍規）模式，採購與交貨需要安排期程。目前在慢速機飛行員方面的防寒飛行服已交貨，至於戰鬥機的部分，要在明年1月開始交貨。

至於比照最新型F-16V Block70的自動防撞系統（Auto GCAS），何時能安裝到「鳳展專案」這一批F-16 V Block 20機上，能在飛行員失能、昏迷時自動接管拉起飛機，提升飛行員的安全，江義誠指出，空軍採購Auto GCAS的計劃，日前已與美國國民兵一起進行系統研改，空軍將會「Push」（催促）

美方，希望在今年底開此獲得AUTO GCAS 系統。

依據空軍規劃，在民國117年（2028年）「鳳展專案」全案完成前，陸續完成全機隊的飛控電腦更換與Auto GCAS安裝。至於新購的66架F-16V（Block 70），出廠時即已內建該系統。

空軍第五聯隊 編號是6700 的F-16V Block 20 單座機雷達光點消失位置圖。空軍司令部提供

另外，外界關切訓練失事的6700號機在飛行過程中是否確實有發生MMC故障，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校證實，飛行員確實有回報MMC故障，但是並沒有回報其他系統是否有故障，因此不知道是屬於一級還是二級故障，當時長機也只能呼叫集合2號機的辛柏毅集合。

至於當天是否有其他F-16V Block20的MMC發生故障？丁尉軒回應，目前掌握到的只有6700號機，但還會繼續清查其他同型機是否有類似情況。

