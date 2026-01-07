F-16在台服役29年出事故10次！ 造成7名飛官殉職

F16-V戰機。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅昨日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。而F-16戰機自1997年首批抵台後，服役至今已29年，至今已發生10次事故，造成7名飛官殉職、有2人獲救。

1998年

1998年3月20日，一架編號6828的 F-16B 雙座戰機在澎湖花嶼外海執行任務時不明原因失聯，機上飛官溫進嵩少校與章嘉成上尉自此下落不明，軍方推定殉職。此事件也被視為國軍 F-16 戰機服役初期最早發生的重大事故之一。

1999年

1999年1月25日，一架編號6813的 F-16B 在台東太麻里山區執行儀器飛行訓練期間不幸撞山墜毀，事後調查研判事故原因與航太偏航指示系統異常有關，造成考核官張嘉鯤中校與戴維康少校殉職。

同年6月1日，一架編號6638的 F-16A 於夜航訓練中在綠島西南外海執行任務時失聯，機上飛官許君威少校自此失蹤，軍方推定殉職。

同年8月18日，嘉義基地一架 F-16A 因起落架異常實施伴飛進場程序，期間另一架僚機卻發生推力喪失事故並墜毀；飛官林更生少校成功彈射逃生，但雙腿骨折，隨即送醫治療。

2008年

2008年3月4日，一架 F-16A 於花蓮外海執行夜間攔截演練時失聯，飛官丁世寶少校疑因發生空間迷向而墜海。相關單位隨後展開多次搜尋行動仍未尋獲，依法宣告殉職；其後追晉為中校，並追授干城甲二獎章及旌忠狀，以彰顯其貢獻與犧牲。

2013年

2013年5月15日，空軍嘉義基地一架編號 KE-450 的 F-16A 在執行換訓課目期間發生機件故障，戰機隨後墜毀於嘉義外海；飛官吳彥霆中尉及時跳傘，順利獲救。

2018年

2018年6月4日，一架編號6685的 F-16A 在北部空域執行演訓任務時雷達光點突然消失，後續於新北市五分山區發現飛機殘骸，飛官吳彥霆少校不幸罹難，總統府隨後發布命令追晉其為中校。由於事故墜毀地點鄰近人口稠密區域，事件一度引發社會高度關注。

2020年

2020年11月17日，花蓮基地一架 F-16A 在執行夜航訓練時於外海失聯，機上駕駛為第26作戰隊隊長蔣正志上校。相關單位歷經長時間搜尋仍未尋獲，總統府於2021年追晉其為空軍少將。

2022年

2022年1月11日，嘉義基地一架編號6650的 F-16AM 在執行例行對地訓練任務時失聯，機上飛官陳奕上尉不幸殉職。軍方研判，事故可能發生於高攻角導入過程中；總統府隨後追晉其為空軍少校，並於3月29日入祀南投縣忠烈祠。

2026年

2026年1月6日，一架編號6700的 F-16AM 於花蓮外海執行夜間訓練時，雷達光點突然消失，飛官辛柏毅上尉隨即緊急彈射逃生，目前仍持續進行搜救。根據初步調查，事故可能與任務電腦訊號異常導致空間迷向有關，相關單位已全面動員海、空兵力展開搜救行動。

