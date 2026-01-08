F-16墜機失事！卓榮泰指示持續搜救、憂總預算卡關影響後續裝備與訓練

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(８)日出席院會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

空軍F-16V戰機日前發生墜海意外，飛官辛柏毅上尉目前仍失聯搜救中。行政院長卓榮泰今（8）日在院會中指示，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。另外，卓榮泰出席院會後記者會表示，日前發生空軍F-16戰機墜海事件，今年總預算中有F-16後續訓練與戰鬥個裝等不能及時展開，都將受影響。

空軍於1月6日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官辛柏毅疑似緊急彈射逃生，國防部協同各部會出動機艦搜救。



行政院發言人李慧芝在院會後記者會上轉述，卓榮泰在會中表示，非常遺憾發生這樣的事情，感謝國防部，也要求國防部的三軍、海巡以及民間的搜救人員務目必要持續全搜救，此家屬的心情一定是非常的焦慮，國防部要適時說明搜救進度，讓家屬能夠知道真相。

針對相關戰機飛行安全的工作，卓榮泰也表示，國防部已經達到最高的安全標準，但整個事件發生的原因，以及近日媒體的說法或質疑，包括對國軍裝備的準備以及未來的計劃，都必須在適當時間對外說明，讓國人了解國軍的準備工作，以維護國軍戰力以及國人對國軍的向心力。



卓榮泰強調，後續必須這些事情發生原因全面檢討，是否可以做得更多做得更好，仍再次感謝國防部所有弟兄姐妹的辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

另外，今年度中央政府總預算遭藍白卡關，卓榮泰親自出席院會後記者會說明相關影響時也提及，國防預算受影響是最多，高達725億元，其中包括國防部建構不對稱戰力、照顧官兵及保護戰鬥人員等。特別最近發生戰鬥機墜海事件，今年編列戰鬥個裝與F-16的後續訓練等，也都在這個725億元中，此外還有戰鬥部隊演訓任務、建軍備戰及後勤維護保護等，不能及時展開，影響之大，難以形容。

