F-16墜機震驚全台！九孔「曾撞毀飛機」輪子插在機翼 嚇哭遭官校退學

記者蔡維歆／台北報導

九孔曾在節目驚爆自己就讀空軍軍官學校，卻因「把飛機撞毀了」而被退學。（圖／記者鄭孟晃攝影）

空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅上尉在戰機失事瞬間跳傘逃生失聯。而過去藝人九孔曾在節目驚爆自己就讀空軍軍官學校，卻因「把飛機撞毀了」而被退學。

九孔苦笑表示：「當時長官覺得我對飛行的信心超過能力。我在飛行的降落途中，突然聽到『砰』一聲巨響，才發現飛機輪子插在機翼上。」他難過地說，當時他直接哭了出來，長官還安慰他：「九孔啊，你別再飛了，你一定是個好卡車司機。」九孔後來也曾表示，自己其實對駕駛飛機抱有信心，但在能力始終未被認可的情況下，只能另尋出路

海巡夜間搜救 F-16 畫面曝光！管碧玲：全力搜救辛柏毅。（圖／翻攝管碧玲臉書）

而現年29歲的辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生。他出身警察家庭，父親是基層退休員警，妻子則是同樣在空軍服役的軍中同袍。這對年輕夫妻新婚不久，才剛結束蜜月旅行返台，卻傳出墜機噩耗，讓家屬悲慟萬分。目前軍方動員海空搜索，務求在黃金救援時間內找到失蹤的英雄。軍司令部表示，辛柏毅上尉並非新手，其總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。空軍預計於今（7）日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。

