F-16墜機震驚全台！九孔「曾撞毀飛機」輪子插在機翼 嚇哭遭官校退學
記者蔡維歆／台北報導
空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅上尉在戰機失事瞬間跳傘逃生失聯。而過去藝人九孔曾在節目驚爆自己就讀空軍軍官學校，卻因「把飛機撞毀了」而被退學。
九孔苦笑表示：「當時長官覺得我對飛行的信心超過能力。我在飛行的降落途中，突然聽到『砰』一聲巨響，才發現飛機輪子插在機翼上。」他難過地說，當時他直接哭了出來，長官還安慰他：「九孔啊，你別再飛了，你一定是個好卡車司機。」九孔後來也曾表示，自己其實對駕駛飛機抱有信心，但在能力始終未被認可的情況下，只能另尋出路
而現年29歲的辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生。他出身警察家庭，父親是基層退休員警，妻子則是同樣在空軍服役的軍中同袍。這對年輕夫妻新婚不久，才剛結束蜜月旅行返台，卻傳出墜機噩耗，讓家屬悲慟萬分。目前軍方動員海空搜索，務求在黃金救援時間內找到失蹤的英雄。軍司令部表示，辛柏毅上尉並非新手，其總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。空軍預計於今（7）日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。
更多三立新聞網報導
控訴住B1房發霉沒熱水！林進砸17萬遊哈爾濱怒槓導遊 反被嗆不男不女
F-16飛72分鐘出事！上尉飛官辛柏毅「剛度蜜月」 妻同軍職服役花蓮基地
辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手
不敢讓阿嬤知道！澎湖鄉親天后宮為飛官集氣 空軍10時開記者會說明
其他人也在看
大馬賽》最強女雙謝沛珊／洪恩慈34分鐘拍落自家人 晉級16強
2026年BWF世界巡迴賽首站超級1000系列馬來西亞羽球公開賽今日點燃戰火，世界排名第9的謝沛珊／洪恩慈，以21：15、21：17拍落林筱閔／汪郁喬，奪下對戰4連勝，也挺進女雙16強。世界排名第9的謝沛珊／洪恩慈於去年逐漸在國際賽打出競爭力，台北公開賽、澳門公開賽兩度封后，以及北極公開賽躋身4強，自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
0107歷史今天 上人獲頒名譽文學博士
2019年1月7日，證嚴上人獲頒中正大學名譽文學博士學位，頒授典禮在大林慈濟醫院舉行。這份榮譽，不只是對上人文字志業的肯定，更是對慈濟三十年人文關懷與社會實踐的致敬。一起來看，上人如何以文字，轉化...大愛電視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《不良一族尋愛記》最強周邊是這件！小塚「人生不能輸」T恤開賣，穿上暴走族的煞氣名言
Netflix日本戀綜《不良一族尋愛記》雖然結束了，但掀起了熱烈討論依舊持續，除了成員們的後續追蹤之外，連帶節目中的周邊也陸續出現，在最後一集二世做了一件有著小塚名言「人生不能輸」的T恤，在近期也在小塚的官網上正式開賣，想穿上不良一族的煞氣marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
離不開美國的委內瑞拉石油工業
美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）對委內瑞拉經濟發展至關重要。委內瑞拉四分之一的出口石油都是由雪佛龍生產的，而且該公司不受制裁影響。德國之聲 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
陳孝萱恢單 20歲兒鼓勵談戀愛
陳孝萱、方志友6日出席中視8點檔《舊金山美容院》宣傳活動，陳孝萱20歲兒子鐵弟在英國念建築系，耶誕節返台陪她跨年，母子有固定的浪漫，她是開明的媽媽，對兒子沒有禁愛令，笑直呼：「鼓勵他跟異性多相處，如果一直阻止見面，反而因誤會而結合。」還舉例羅密歐與茱麗葉的故事，讓全場大笑。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
網球》喬科維奇因身體未準備好退出阿得雷德賽 全力備戰澳網爭取第25座大滿貫
網球前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）因自認「身體尚未完全準備好參賽」，已正式退出原定參加的阿得雷德國際賽。該賽事本為澳洲網球公開賽前的熱身賽，喬科維奇此舉旨在集中精力備戰，爭取創下史無前例的單獨紀錄——第25座大滿貫單打冠軍。現年38歲的塞爾維亞球王近年已大幅縮減參賽頻率，以確保在四大滿貫賽事中保持最佳狀態。儘管過去24座大滿貫中有10座於澳網奪得，他近兩次參賽皆止步四強。去年一月，喬科維奇在澳網4強對季維瑞夫（Alexander Zverev）時因傷退賽；此後雖未再贏得大滿貫，但2023年仍四度闖入大滿貫四強，並奪得兩座ATP巡迴賽冠軍，生涯累計冠軍數達101座。喬科維奇於Instagram表示：「我原本非常期待重返阿得雷德，那裡的比賽氛圍猶如主場作戰。如今我的重心已轉向澳網備戰，期待不久後抵達墨爾本。」2024年澳洲網球公開賽將於1月18日至2月1日舉行，喬科維奇能否突破紀錄，將成為賽事最大焦點。更多新聞推薦• 更多》國際網球最新報導麗台運動報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
金門縣長選情 海牛合體引關注
民國115年地方公職人員選舉倒數，國民黨金門縣長人選遲遲未出爐，國民黨副主席兼祕書長李乾龍去年底赴金門時透露，「將按制度產生最強人選」。金門縣長陳福海與國民黨前金門縣長楊鎮浯曾是競爭對手，罕見在跨年晚會上同台倒數，「海牛合體」令人無限遐想，是否將正式合作，後續仍待觀察。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日本島根6.4淺層地震震央在陸地 郭鎧紋：餘震規模同樣劇烈
日本島根6.4淺層地震震央在陸地 郭鎧紋：餘震規模同樣劇烈EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
政府打房建商慘3／房價為何難降？ 理事長曝建商4大苦衷
對於外界普遍認定建商個個「肥滋滋」，從事建築業多年的北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏苦笑地說：「建商現在真的很辛苦！」因為建商現正處於「前有政策打房、後有產業結構壓力」的多重夾殺困境中，他更歸納出台灣營建業面臨的四大挑戰。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
義大利冬奧開幕倒數1個月 國際奧會：有信心如期就緒
（中央社羅馬6日綜合外電報導）距離義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開幕僅1個月，部分場館工程延誤引發疑慮，國際奧林匹克委員會（IOC）執行長杜比今天告訴法新社，他有信心一切將如期就緒。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
高爾夫》2026年世界排名開季，薛夫勒領先麥克羅伊7.4212分
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】時序換成2026年了，不過今年的美巡賽延後一週開季，加上位於夏威夷茂伊島的Plantation Course at Kapal羅開Golf 頻道 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
攝護腺癌根治性切除併清除骨盆腔淋巴結 復原佳
59歲鍾先生為馬來西亞人，健康檢查時發現攝護腺指數高達18.5，醫師表示可能因發炎導致指數飆高，故服用藥物三周後再次進行檢查，但指數僅下降到14.5，因此進一步安排MRI與細胞切片等檢查，最後確認是罹患攝護腺癌第二期。鍾先生希望接受微創達文西手術治療，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院還需要等待醫師手術排程，鍾先生與家人非常焦急並希望能儘快治療，經由認識的醫師建議下，決定到台灣童綜合醫院泌尿科接受治療。鍾先生與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查；經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔 ...台灣新生報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
站穩4,000大關 上證飆10年新高
大陸股市近期展現強勁多頭氣勢，延續開年以來的火熱行情。1月6日，上證指數日線拉出罕見的連13紅（當日收盤價高於開盤價），續創33年來最長連紅紀錄。在多方買盤湧入下，上證指數不僅站穩4,000點大關，更創下逾10年來的收盤新高，投資氣氛顯著回溫。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
大專棒球聯賽莊承翰、邱承奕壓制 北市大複賽3勝
（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）大專棒球聯賽（公開一級）台北市大今天與中信科大交手，側投莊承翰先發8局好投、邱承奕後援1局關門，聯手壓制1分未失，北市大終場以4比0搶勝，成為複賽首支3勝球隊。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
十二年課綱融入教案 新北推校園食農資源
(記者謝政儒新北報導)新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。11...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
桃竹苗分署提供各項需求 協助青年就業
為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿十五至二十九歲、畢業後未就業達六十日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6, ...台灣新生報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
玩命！ 工人樓頂修鐵皮沒防護 坐邊緣風大恐吹落
高雄三民區鼎力路一戶民宅，找來工人上到4樓加蓋鐵皮屋頂修繕，結果，有工人冒險坐在牆邊！沒有任何防護配備，也沒安全帽，被路過等紅燈的民眾拍下這一幕，由於三民區中午前最大陣風還有5級，目擊者說，工人距離地面至少10幾公尺高，要是風大一點，可能就會墜落，勞工局看了影片表示，雇主可能違規，最高罰30萬元。 #高雄#樓頂#修鐵皮#沒防護東森新聞影音 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。中央社 ・ 11 小時前 ・ 1
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
癌友人生寒冬有光 癌團5+5照護接住全家人 (圖)
罹癌似獨自頂著寒風逆行，台灣癌症基金會5日起推出「5+5心理社會處方」照護模式，接住癌症家庭，盼力推至全國。圖為心理諮商示意圖。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言