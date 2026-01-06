F-16墜機飛官跳傘！海巡艦艇急救援 疑似「失事原因」曝光

即時中心／徐子為報導

今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。

海巡署表示，已接獲分署勤指中心轉海巡署勤指中心通報，接獲國防部通知，空軍F16戰機墜海，1名飛行員跳傘落於靜浦東方8.5浬海上，請本署派艇協助救援。



據了解，此次F-16飛行任務中，是在1批2架執飛，飛行員辛柏毅上尉任2號機，於18：17時起飛，19：29返場過程中，返場密集編隊進雲失聯，疑似空間迷向，後跳傘逃生。





