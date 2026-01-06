政治中心／周希雯報導

空軍今（6）日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明；國防部及各大單位隨即展開搜尋，意外發生原因有待釐清。目前搜救工作仍在進行當中，民眾黨前主席柯文哲稍早也發聲表示，希望搜救過程一切順利，「盡快把我們的飛官平安帶回來。」

柯文哲今（6日）發文表示，稍早看到新聞得知，空軍花蓮基地一架 F-16 在夜航訓練時失聯，辛姓上尉已經跳傘，目前國防部、海巡都在全力搜救。對此，他感嘆「台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。」民眾黨現任主席黃國昌也表示，「請大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安」，

F-16墜機「飛官跳傘逃生」下落不明！柯文哲嘆「壓力很大」：希望一切順利

柯文哲表示，希望搜救過程一切順利。圖為空軍五聯隊F_16戰機起降畫面。（圖／翻攝畫面）

據了解，此次F-16飛行任務中，是在1批2架執飛，飛行員辛柏毅上尉任2號機，於18：17時起飛，19：29返場過程中，返場密集編隊進雲失聯，疑似空間迷向後跳傘逃生，目前行蹤不明。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，「務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。」





