F-16墜機1700呎「夜航2殺手」曝光！空軍哽咽：辛柏毅該做的都做了

時間流逝，秒針刻度聲心如刀割！昨（6）日29歲辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時出意外，事發前曾三度呼喊「跳傘、跳傘、跳傘」接著失聯，連同雷達光點消失在外海，失聯至今超過14小時。今（7）日上午空軍召開記者會說明，F-16 有四大殺手：空間相撞、空間迷向、大 G 昏迷、操縱撞地。其中夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地，其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表已經下掉，最後一道關卡就是彈射跳傘，不禁哽咽：「辛柏毅該做的都已經做了」。

空軍召開記者會說明，其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表已經下掉，最後一道關卡就是彈射跳傘，不禁哽咽：「他該做的都已經做了」。（圖／翻攝自國防部發言人）

空軍表示，昨天的飛行路徑已經沒有顯示，所以沒有辦法參考姿態。F-16有四大殺手：空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地。而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」。其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表，已經下掉。

辛柏毅事發前曾三度呼喊「跳傘、跳傘、跳傘」接著失聯，連同雷達光點消失在外海，至今超過14小時尚未被尋獲。（圖／IDF經國號FB提供）

辛柏毅所屬的第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說到這裡不禁哽咽：飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，「所以他該做的都已經做了」，而且長機已經想辦法想把他帶回來。我們遭遇緊急處置有三個原則：保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地。

辛柏毅有保持飛機操作，有把情況報出來，他有盡可能盡速落地。所以…我們真的是…現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救。目前依照光點消失的位置，也有標定的相關座標點。因為長機當時有在空中做盤旋來標定，因此就當時事發的光點消失跟研判墜海的位置。整個搜救的兵力，都以這個座標點為中心點來擴散，做重疊式的搜索。

有關後續打撈的部分，空軍表示，現階段還是以搜救人員為最主要的工作。打撈作業我們會再評估，會依照搜救狀況做專業評估之後，來決定後續打撈的規劃。

有關後續打撈的部分，空軍表示，現階段還是以搜救人員為最主要的工作。（圖／翻攝管碧玲臉書）

現年29歲的辛柏毅是澎湖人，國中畢業後，就讀軍校，投入軍旅生涯，是空軍官校108年班的優秀畢業生，目前位階為上尉戰鬥機飛行官，妻子也是同為空軍服役的同袍，兩人分屬不同單位。二人交往1年後，在去年5月20日甜蜜成婚，直到最近才到芬蘭度蜜月，沒想到回花蓮歸建不到48小時，辛柏毅就在執行夜間飛行訓練時，意外失聯。他的小姨子再度發聲，以黑底白字吐露全家人徹夜等待，「每一分每一秒我們全家都快熬不過去了」。

