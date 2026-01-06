F-16墜海國防部全力搜救！蕭美琴：祈禱飛官平安歸來

空軍一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，今晚執行夜間訓練任務時於花蓮外海雷達光點突然消失，軍方研判飛行員辛柏毅上尉已跳傘，並已全面搜救行動。副總統蕭美琴表示，空軍已在第一時間成立應變中心，全力投入搜救行動，「祈禱飛官平安歸來」。

副總統蕭美琴。（圖／中天新聞）

空軍指出，辛柏毅上尉於傍晚6時17分自花蓮基地起飛，執行例行夜航訓練，返航途中約晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失聯。初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，並在進入雲層後發生空間迷向，導致緊急跳傘。國防部也派遣C-130運輸機、海鷗直升機及相關單位出海搜救，海巡署亦調派蘇澳、花蓮及台東海巡隊多艘100噸級巡防艇投入救援。

總統賴清德表示，關於今晚花蓮 F-16 戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。他強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官辛柏毅疑跳傘外海逃生，目前下落不明搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

蕭美琴表示，花蓮空軍一架F-16戰機今晚執行訓練任務時失聯，空軍已第一時間成立應變中心，全力投入搜救行動。祈禱飛官平安歸來。

