F-16墜海搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝

社會中心／綜合報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行F-16V戰機夜間訓練時失聯，至今（11）日仍未尋獲。國軍各單位持續搜救，軍事粉專「Taiwan ADIZ」也傳出有重要發現，在花蓮外海海面發現有疑似浮油痕跡，已將座標通報軍方，希望能早日尋獲辛柏毅。

軍方指出，F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，10日共計派出空軍6架次軍機，海軍2艘艦艇，7艘海巡艦艇以及動員183名兵力配備47輛戰術輪車在岸際搜尋，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證，現仍全力搜救中。

F-16V墜海、飛官辛柏毅失聯，相關單位持續搜救中。（圖／海巡署提供）

據《自由時報》報導，「Taiwan ADIZ」自行僱用漁船搜尋，在花蓮外海發現自海底竄出浮油，為搜救帶來一線曙光，已立刻將座標北緯23度36.824、東經121度35.810通報國防部及海巡署。對此軍方回應將釐清比對，不放過蛛絲馬跡。

