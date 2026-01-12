F-16墜海曝「裝備嚴重缺失」 柯志恩嘆：權力不是用來結黨營私

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天（12日）在臉書發文緬懷故總統蔣經國「腳踩田地、走進魚塭」的親民風範。她也提到，近日F-16失聯墜海，再度曝露防撞系統與防寒衣等裝備長期未到位的嚴重缺失，並指主政者應將人民安危置於首位，而非結黨營私，如此方能無愧於天地。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩表示，小時候，只要住所的手搖電話響起，便知道父親的「長官」要來屏東視察了。隔天，父親總是早早出門，直到很晚才返家。當年我仍是小學生，長大後與父親閒談往事，才更理解經國先生關懷民瘼、走進人民生活的偉大情操，也因此明白，為何他至今仍是台灣最受尊敬和懷念的政治領袖。

柯志恩說，父親回憶與經國先生走訪各地的日子：腳踩田地，傾聽農民揮汗割稻的辛勞；走進魚塭，關心漁民養殖維生的艱辛；與小販、工人閒話家常，在廟埕促膝長談，真正把百姓當作家人般真誠以待、關懷備至。

F-16復飛。（空軍司令部提供）

柯志恩感嘆，在如今充斥爭權奪利、以私害公、爾虞我詐的惡質政風下，回顧經國先生的身影，更顯珍貴與感動。典型在夙昔，提醒我們：從政要盡忠職守，不結黨營私，更不能貪贓枉法，而應真心為民謀福，替弱者遮風擋雨。權力來自選民的託付，不是給政客用來滿足私慾、為所欲為，而是要為國家和人民承擔與付出。

柯志恩指出，近日F-16失聯墜海，再度曝露防撞系統與防寒衣等裝備長期未到位的嚴重缺失，這是未將飛官安全置於第一要務，令人深感痛心。網路上流傳一段影片，之前因F-5失事殉職飛官的母親撕心裂肺地吶喊：「如果是你兒子，你會讓他飛嗎？」這句話，深深重擊每一人心。是的，如果主政者和握有權力的高官，真的以珍愛家人的心，疼惜每一位飛官，或許悲劇可以完全避免或把傷害降到最低。這位心碎母親的控訴，不只是所有台灣人的強烈質疑，更是對所有掌權者的良心拷問。

柯志恩12日晚間在臉書發文，感念1月13日是故總統蔣經國逝世38周年。（圖／翻攝柯志恩臉書）

柯志恩說，經國先生留下的，從來不是權位，而是一種標準：把人民的安危福祉放在權力之前。唯有把每一條人命、每一家庭的生計牢牢放在心上，才對得起人民託付，也才能無愧天地。

