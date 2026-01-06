F-16墜海辛姓上尉失蹤 國防部：請和我們一起祈禱

空軍司令部證實，一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機，今（6）日晚間執行例行夜間訓練時失聯。該架戰機由辛姓上尉駕駛，晚間7時29分於花蓮豐濱鄉外海10海浬處從雷達上消失，軍方判斷飛官疑似已跳傘逃生，正全力搜救中。國防部也證實全力搜救中，並希望大家一起祈禱。

花蓮空軍基地F16戰機墜海，飛行員跳傘逃生，目前正在搜救中。（圖／國防部發言人臉書）

空軍司令部說明，該架機號6700的F-16戰機是在晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務。然而在起飛後約一小時，其光點便於雷達幕上消失，空軍獲報後隨即成立應變中心，並展開大規模的搜救行動。

意外發生後，國防部晚間透過臉書官方專頁發文，證實此項不幸消息，並向外界傳達目前正對失聯飛官進行全力搜救。文中也懇切呼籲：「請和我們一起祈禱」，期盼各界一同集氣，希望辛姓上尉能平安歸來。

