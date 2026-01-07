F-16墜海辛柏毅失聯 親友：老婆等你哭到快瘋掉

飛官辛柏毅跳傘逃生、目前仍失聯，他才剛與同在軍中服役的妻子度完蜜月，返台兩天就發生意外。（圖／民眾提供）





空軍一架F-16戰機6日晚間在花蓮外海執行任務時失聯，駕駛該機的飛行官辛柏毅上尉疑似已跳傘逃生，但截至目前仍下落不明，軍方已全面展開搜救行動。



目前全力搜救失聯飛官，大批軍用卡車進入花蓮空軍基地。消息傳出後，家屬心急如焚，剛新婚的妻子焦急等待，盼望丈夫能平安歸來。

F-16戰機向來是我國空軍的飛行主力，不過6日晚間6點多卻發生墜海意外。空軍表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），於昨晚間6點17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛，執行例行性訓練任務，至晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處疑似跳傘。空軍隨即成立應變中心，全面展開搜尋行動。

東部海岸國家風景區管理處位於豐濱石梯坪的鏡頭也拍到，夜間海面上不斷施放照明彈，持續進行搜救。



軍方動員搜救辛柏毅

除松指部派出搜救直升機外，屏東第六聯隊亦出動運輸機投射照明彈；海巡署則派出旗津艦、蘇澳艦及多艘搜救艇，共計動員3艦6艇趕赴現場；海軍也派出左營軍艦前往支援，周邊作業漁船同步協助搜尋，不放過任何可能的生還機會。

據了解，失聯飛官為辛柏毅上尉為108年班軍官。近日才與同為軍人的妻子赴芬蘭度蜜月，返台僅2天即發生戰機失事，消息傳出後，家屬悲痛不已。

總統賴清德第一時間指示國防部及相關單位全力搜救；行政院長卓榮泰也與國防部長顧立雄通話，請海委會海巡署與內政部空勤總隊協同國防部進行搜救。

空軍副司令張延廷分析指出，若飛行官能夠彈射跳傘，較不可能是空間迷向問題，後續應從機械因素或環境因素兩方面進行調查。



目前國防部、海巡及空勤單位仍持續投入救援行動，政府也呼籲社會各界為失聯飛官集氣，期盼能早日傳出平安消息



飛官辛柏毅跳傘逃生、目前仍失聯，親友發文透露，妻子已經等辛柏毅等到快瘋掉、雙眼哭腫，讓人看了心碎，發文寫下，「姐夫，拜託你平安回來，每一分每一秒都快熬不過去了，我們全家都在等你回家」。

親友發文透露，妻子已經等辛柏毅等到快瘋掉、雙眼哭腫，讓人看了心碎。（圖／翻攝自Threads）

