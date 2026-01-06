F-16墜海飛官下落不明 柯文哲：希望搜救過程一切順利

空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋救行動。對此，前民眾黨主席柯文哲表示，希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲發文全文如下：

剛剛看到新聞，空軍花蓮基地一架 F-16 在夜航訓練時失聯，辛姓上尉已經跳傘，目前國防部、海巡都在全力搜救。

台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。

同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。

