F-16墜海飛官辛柏毅失聯 馬文君批連防寒衣都沒得穿

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機，卻在返場途中發生墜海意外，目前搜救行動還在持續進行中，立委馬文君今（7）日指出，國防部記者會揭露訊息，卻有3項令所有國人難以接受，包括任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至辛柏毅本人都沒防寒飛行衣可穿。

馬文君指出，上尉座機任務電腦（MMC）故障，讓辛柏毅無法參考飛行姿態。自動防撞地系統，是鳳展專案的一部分，國防部在2023年宣稱，會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，才終於在記者會上透露真相，說「希望」能在「今年底」獲得；甚至連防寒飛行衣，也只能「希望」、「明年」可以交貨。

「誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！」馬文君表示，政府要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！

馬文君呼籲，全國百姓此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？

空軍司令部督察長江義誠少將說明，昨晚間7點28分18秒，二號機呼叫高度一直下掉，並呼叫跳傘、跳傘、跳傘共三次，7點28分30秒回報高度1700呎，最後雷達光點在花蓮南面36海浬處消失，但目前未截獲信標記訊號，沒有確切證據證實辛柏毅是否完成跳傘程序。

目前空軍已下令F-16型機天安二號作業停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練。

照片來源：取自IDF經國號臉書

