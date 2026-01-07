F-16墜海 前空軍副司令點名1設計問題：恐容易致錯覺

空軍一架F-16戰機昨（6）日晚間疑似因模組化任務電腦（MMC）故障，加上編隊返航途中空間迷向導致失事，通聯記錄顯示飛行員確實有呼叫跳傘，但搜救隊至今仍無截獲到求救信標訊號，因此不確定飛官辛柏毅是否真有跳傘。對此，曾為戰機飛行員的空軍前副司令張延廷點出，F-16的泡泡型座艙罩會給人與外部沒間隔的感覺，恐容易造成錯覺。

空軍司令部今天於花蓮基地舉辦記者會說明事發資訊，督察長江義誠少將表示，辛柏毅於2600呎高度時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，雷達訊號最終在1700呎時消失，所以可確認飛官確實有進行跳傘呼叫，但由於還沒截獲信標機求救訊號，因此沒有事證證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。

張延廷今天在政論節目《57爆新聞》表示，飛行員在飛行期間一旦有錯覺，緊接著就是空間迷向，尤其在晚上沒有參考標的，「雲也看不到，海面也看不到，你就空間迷向」。他提到，飛行員若遭遇空間迷向，會採許相信儀錶的方式，但當時MMC疑似故障、失效，MMC擁有所有飛行資料，一旦失效將不可信賴。

張延廷指出，F-16的座艙罩為泡泡型，在座艙罩蓋起來時視野寬廣，會給人與外部沒有間隔的感覺，「好像你露出飛機一樣」。他以駕車舉例，提到轉彎時有格框、窗戶可參考，但F-16的泡泡型座艙罩沒有格框、後照鏡等參照物，恐容易造成錯覺，再加上夜航、儀錶失效，「怎麼辦」。

